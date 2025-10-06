Junnar Nagarparishad Election : जुन्नरचे नगराध्यक्ष पद ओबीसी महिलेसाठी; इच्छुकांकडून पत्नीसाठी मोर्चे बांधणीला सुरवात

जुन्नर - जुन्नर नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव झाले आहे. प्रभागातील नगरसेवक पदांची आरक्षण सोडत बुधवार ता.८ रोजी सकाळी ११ वा.नगर परिषद सभागृहात होणार असल्याची माहिती मुख्याधिकारी चरण कोल्हे यांनी दिली. .इच्छुकांकडून पत्नीसाठी मोर्चे बांधणीला सुरवात -महिला आरक्षणामुळे इच्छुक पुरुष वर्गाच्या आशा मावळल्या आहेत तर महिलांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.इच्छुकांकडून पत्नीसाठी मोर्चे बांधणीला सुरवात करण्यात आली आहे.मुंबई येथील सोडतीकडे राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले होते.आरक्षणाबाबतची बातमी आल्यानंतर नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील इच्छुक पुरुषांनी पत्नी,बहीण, मुलगी यांच्या उमेदवारीचा विचार सुरू केला आहे तसेच यादृष्टीने चाचपणी केली जात आहे..जुन्नर नगर परिषदेची स्थापना १८६१ मधील असून सर्वात जुनी नगर परिषद म्हणून ओळखली जाते. मागील निवडणुकीसाठी एकूण मतदार सुमारे २४ हजार ३६ होते यात महिला मतदार संख्या ११ हजार ८७६ होत्या. मतदान केंद्र संख्या २५ होती. ह्या मतदार संख्येत थोडी फार वाढ होणे अपेक्षित आहे.जुन्नर शहरात नागरिकांच्या मागास प्रवर्गात प्रामुख्याने माळी,तेली,कुंभार,न्हावी, सोनार,शिंपी समाजाची मते असून ही संख्या सुमारे आठ ते नऊ हजार असल्याचे सांगण्यात येते. याचबरोबर मुस्लिम समाजातील महिलांकडे देखील ह्या प्रवर्गाचे दाखले असल्याने मुस्लिम समाजातून देखील उमेदवारीसाठी महिला इच्छुक आहेत. जुन्नर नगर परिषदेत यापूर्वी ओबीसी महिलानी नगराध्यक्ष पद उत्तम प्रकारे सांभाळले आहे..ओबीसी महिलांनी निवडणुकीसाठी स्वतः हुन पुढे यावे. शहराचा कारभार पारदर्शक-भ्रष्टाचार मुक्त व सर्व समावेशक करण्यासाठी निवडणुकीला सामोरे गेले पाहीजेअसे मत माजी गटनेते मधूकर काजळे यांनी व्यक्त केले आहे.माजी नगराध्यक्ष सुनील मेहेर यांची पत्नी कांचन, माजी नगराध्यक्ष भारती मेहेर, शिवसेना शहर प्रमुख अविनाश करडीले यांच्या पत्नी गौरी आदी नावे तूर्तास पुढे येत आहेत.यात वाढ होण्याचीच शक्यता अधिक आहे..ही निवडणूक महायुती म्हणून होईल असे वातावरण सध्या तरी दिसत नाही. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँगेस यांचेकडे इच्छुकांची संख्या अधिक आहे. भाजपा देखील निवडणुकीसाठी उमेदवार देण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडीकडे इच्छुक मर्यादित असल्याने आघाडीचा एकच उमेदवार होऊ शकतो असे सांगण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.