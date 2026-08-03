Junnar News : अदानीच्या प्रस्तावित पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पाविरोधात जुन्नरमध्ये संघर्ष समितीची स्थापना; शंभर टक्के विरोधाचा निर्धार

जुन्नर : जुन्नर तालुक्यातील पश्चिम आदिवासी भागातील नाणेघाट परिसरातील अंजनावळे परिसरात अदानी रिन्यूएबल एनर्जी फिफ्टी-टू लिमिटेड, अहमदाबाद यांच्यावतीने प्रस्तावित असलेल्या १,५०० मेगावॉट क्षमतेच्या 'पंप्ड स्टोरेज' जलविद्युत प्रकल्पाला स्थानिक नागरिकांसह पश्चिम आदिवासी भागातील नागरिकांचा विरोध दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. या प्रकल्पाला शंभर टक्के विरोध करण्याचा ठराव पारित करून प्रकल्पा विरोधात लढा देण्यासाठी सह्याद्री वाचवा संघर्ष समिती जुन्नर तालुका या समितीची स्थापना करण्यात आली असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते किरण लोहकरे यांनी दिली. याबाबत जुन्नर येथील आदिवासी विकास प्रबोधिनी येथे रविवार ता. 2 रोजी बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रकल्पाला विरोध करण्याचा ठराव एकमताने घेण्यात आला..या बैठकीला पश्चिम भागातील बहुतांशी गावातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते . या बैठकीत या प्रकल्पाबाबत चर्चा करण्यात आली. तसेच "सह्याद्री वाचवा, पर्यावरण वाचवा" या टॅग लाईन खाली सर्वसमावेशक दृष्टिकोनातून प्रकल्प विरोधी लढा मजबूत करण्याचा निश्चय यावेळी उपस्थितांनी व्यक्त केला. तर या बैठकीमध्ये प्रकल्पा विरोधात लढा देण्यासाठी सह्याद्री वाचवा संघर्ष समिती जुन्नर तालुका याची स्थापना करण्यात आली. यामध्ये तालुक्यातील विविध गावातील नागरिकांचा समावेश करण्यात आला. या प्रकल्पाला 100% विरोध करण्याचा ठराव पारित करण्यात आला. कोणत्याही प्रकारे कंपनी सोबत तडजोड केली जाणार नाही व हा प्रकल्प 100% रद्द करण्याची मागणी तसेच 5 ऑगस्ट रोजी समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला निवेदन देण्यात येणार असून ही सुनावणी तातडीने रद्द करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. तर 15 ऑगस्ट 2026 पर्यंत ही सुनावणी रद्द केल्याची जाहिरात प्रसिद्ध न झाल्यास 17 जुलै 2026 पासून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन करण्याचे या बैठकीत ठरले असल्याचे लोहकरे यांनी सांगितले..यावेळी तुळशीराम भोईर, ललित जोशी, सोमनाथ निर्मळ, विजय काठे, मुकुंद घोडे, सीमा रघतवान, गणपत घोडे, राजू शेळके, गौतम डावखर, लक्ष्मण जोशी, सोनू गोडे, शिवाजी लोखंडे, भीमाबाई कोकणे यांसह आदिवासी भागातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.