पुणे

Junnar Leopards : जुन्नर वनविभागाचा अनोखा प्रयोग; 'बंगाल टायगर'च्या मूत्राच्या वासाने बिबट्यांचा वावर थांबला

Innovative Method to Deter Leopards : नारायणगाव वनपरिक्षेत्रातील बिबट्यांची वाढती संख्या आणि नियंत्रणासाठी उपाययोजना अपुऱ्या पडत असल्याने, बिबट्याला मानवी वस्तीपासून दूर ठेवण्यासाठी जुन्नर वनविभागाने प्रायोगिक तत्त्वावर 'ॲनिमल आउट' नावाच्या, बंगाल टायगरच्या मूत्राचा वास असलेल्या द्रव्याचा वापर सुरू केला आहे, ज्यामुळे बिबट्याचा वावर थांबल्याचे निदर्शनास आले आहे.
Innovative Method to Deter Leopards

Innovative Method to Deter Leopards

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नारायणगाव : नारायणगाव (ता. जुन्नर) वनपरिक्षेत्रात बिबट्यांची वाढलेली संख्या मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. बिबट नियंत्रणासाठी केलेल्या विविध उपाययोजना अपुऱ्या पडत आहेत. पकडलेले बिबटे कुठे ठेवायचे? हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर बिबट घराजवळ येऊच नये, यासाठी जुन्नर वनविभागाच्या वतीने प्रायोगिक तत्त्वावर प्रथमच बेंगॉल टायगरच्या मूत्राचा (युरीन) वास असलेल्या ‘ॲनिमल आउट’ या द्रव्याचा वापर नारायणगाव वनपरिक्षेत्रातील वारूळवाडी ग्रामपंचायत हद्दीतील चिमणवाडी येथे केला आहे. त्यामुळे रोज गोठा व घराजवळ येणारा बिबट्या मागील पाच दिवसांपासून फिरकलाच नाही.

Loading content, please wait...
pune
animal
junnar
Forest department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com