पुणे

Narayangaon News : खोडद रस्त्यावर वारंवार बंद पडणारी बस, प्रवाशांना मनस्ताप!

Public Transport Failure : नारायणगावहून खोडद आणि साकोरीकडे जाणारी बस वारंवार बंद पडत असल्याने हिवरे तर्फे नारायणगाव, खोडद, खोडद फाटा, सुलतानपूर, शिरोली, निमगाव सावा आणि साकोरी या गावांमधील नागरिकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
Frequent Bus Breakdowns on Khodad Route

Frequent Bus Breakdowns on Khodad Route

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अशोक खरात

खोडद : मंगळवारी (दि.११ नोव्हेंबर) दुपारी दोनच्या सुमारास नारायणगाव खोडद रस्त्यावरील गव्हाळी मळ्यात ही बस बंद पडली.यामुळे बसमधील विद्यार्थी व नागरिक रस्त्यावर उभे राहून खोडदकडे जाणाऱ्या वाहनांना हात करून इच्छित स्थळी पोहचण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत होते. नादुरुस्त बस प्रवाशांच्या वाहतुक सेवेसाठी वापरली जात असल्याने प्रवाशांच्या वाहतुकीचा प्रश्न या निमित्ताने ऐरणीवर आला आहे.

Loading content, please wait...
junnar
MSRTC
Maintenance
Public Transport
Passengers
public unrest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com