पुणे

NCP: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पांडुरंग पवार यांचं प्राथमिक सदस्यत्व रद्द; पक्षविरोधी काम केल्याचा ठपका

NCP Disciplinary Action Pandurang Pawar Expelled from Party Membership in Junnar: पांडुरंग पवार हे पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराच्या विरोधात काम करत असल्याचा ठपका राष्ट्रवादी काँग्रेसने ठेवला आहे.
ncp junnar

ncp junnar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

खोडद: जुन्नर तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष पांडुरंग पवार यांचे पक्षाचे प्राथमिक सदस्यत्व पक्षाकडून रद्द करण्यात आले आहे, याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र कोरेकर पाटील यांनी निवेदन काढले आहे.

Loading content, please wait...
Sunil Tatkare
pune
NCP
junnar

Related Stories

No stories found.