NCP: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पांडुरंग पवार यांचं प्राथमिक सदस्यत्व रद्द; पक्षविरोधी काम केल्याचा ठपका

खोडद: जुन्नर तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष पांडुरंग पवार यांचे पक्षाचे प्राथमिक सदस्यत्व पक्षाकडून रद्द करण्यात आले आहे, याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र कोरेकर पाटील यांनी निवेदन काढले आहे..जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका होऊ घातल्या आहेत.राज्याचे उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाने पक्ष सध्या दुःखात आहे.पांडुरंग पवार हे पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराच्या विरोधात काम करत असून पक्ष शिस्तीला व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला बाधा पोहचविणारे वर्तन त्यांच्याकडून होत असल्याने ही करवाई करण्यात आल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे..T20 World Cup: 'हा डेंजर संघ आहे...' Dhoni सूर्याच्या टीम इंडियाबद्दल स्पष्टच बोलला; मनातील भीतीही सांगितली.पांडुरंग पवार यांची सून कविता संदीपान पवार या बोरी बुद्रुक - खोडद गटातून अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत आहेत.राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून सून कविता पवार यांना उमेदवारी न मिळाल्याने पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तालुका अध्यक्ष पदाचा राजीनामा पक्षाकडे पाठवून आपली नाराजी व्यक्त केली होती.पवार यांचा राजीनामा मंजूर करण्यात आला असून त्यांचे प्राथमिक सदस्यत्व देखील रद्द करण्यात आले आहे..Horoscope News : 'या' राशींच्या अडचणीचा काळ झाला सुरु ! अंगारक योगामुळे करावा लागणार संकटांचा सामना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.