Junnar News : जुन्नर तालुका पंचायत समितीच्या सभापतीपदी शिवसेनेच्या कमल शेळकंदे यांची तर उपसभापती पदी शिवसेना उबाठा गटाचे अमित ढोले

जुन्नर - जुन्नर तालुका पंचायत समितीच्या सभापती पदी शिवसेनेच्या कमल बाळासाहेब शेळकंदे यांची तर उपसभापती पदी शिवसेना उबाठा गटाचे अमित अनंता ढोले यांची निवड झाली. सभापती व उपसभापती पदासाठी सोमवार ता. 9 रोजी पंचायत समितीच्या राजमाता जिजाऊ सभागृहात निवडीची प्रक्रिया पार पडली..शेळकंदे यांच्या निवडीने पंचायत समितीवर शिवसेनेचा भगवा झेंडा फडकला असून आमदार शरद सोनवणे यांना पंचायत समितीची सत्ता शिवसेना पक्षाकडे ठेवण्यात यश आले. निवडणुकीचा निकाल लागताच शिवसैनिकांनी पंचायत समितीच्या आवारात गुलाल उधळत फटाके वाजवत जल्लोष साजरा करत आनंद व्यक्त केला..जुन्नर तालुका पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापती निवडीकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले होते. एकूण सोळा सदस्य संख्या असलेल्या पंचायत समितीमध्ये शिवसेना शिंदे गटाचे आठ, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सहा तर शिवसेना उबाठा व भाजपा यांचा प्रत्येकी एक सदस्य विजयी झाले होते. सभापती पद हे अनुसूचित जमाती महिला या प्रवर्गासाठी राखीव होते.या प्रवर्गातील शिवसेना शिंदे गटाचे एक तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे दोन सदस्य विजयी झाले होते. सदस्यांची संख्या विचारात घेता आमदार शरद सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना शिंदे गटाचा सदस्य सभापती होईल अशी अटकळ बांधली जात होती..तर माजी आमदार अतुल बेनके यांच्याकडून राजकीय खेळी करत राष्ट्रवादीच्या पारड्यात सभापती पद पाडले जाईल तर भाजपचे एकमेव सदस्य असलेले संजय वऱ्हाडी यांना उपसभापती पदाची संधी देऊन आपल्या बाजूने खेचण्याचा प्रयत्न दोन्ही पक्षाकडून केला जात होता अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली होती..तसेच शिवसेना उबाठा गटाचे नेते सचिन अहिर यांनी या निवडीमध्ये शिवसेना उबाठा गट कोणत्याही परिस्थितीमध्ये शिवसेना शिंदे गटासोबत जाणार नसल्याचे सुतोवाच केले होते मात्र तरी देखील अमित ढोले यांनी वरिष्ठांचा संदेश न जुमानता शिवसेना शिंदे गटासोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्याने ढोले यांच्या या निर्णयाची देखील राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.तर ढोले यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे शिवसेना उबाठा गटाचे कार्यकर्ते आक्रमक झाल्याचे पंचायत समितीच्या आवारात पाहावयास मिळाले. यावेळी काही काळ तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. यावेळी युवा नेते विकी पारखे यांची पोलिसांनी समजूत काढत त्यांना पंचायत समितीच्या आवारातून निघून जाण्यास भाग पाडले..दरम्यान, सभापती व उपसभापती पदाच्या निवडणुकीसाठी शिवसेनेचे सर्व सदस्यांनी आमदार शरद सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्रितरित्या पंचायत समितीमध्ये सकाळी अकरा वाजता प्रवेश केला. यावेळी तालुका अध्यक्ष योगेश पाटे, माऊली खंडागळे, प्रसन्ना डोके, सचिन वाळुंज यांसह शिवसेनेचे नेते व कार्यकर्ते उपस्थित होते.यावेळी सभापती पदासाठी शिवसेनेकडून कमल बाळासाहेब शेळकंदे तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून आशा कैलास डावखर यांच्याकडून उमेदवारी अर्ज भरण्यात आला. यावेळी हात वर करून मतदानाची प्रक्रिया पार पडली. यावेळी शेळकंदे यांना नऊ तर डावखर यांना सात मते पडली..तर उपसभापती पदासाठी शिवसेनेकडून अमित अनंता ढोले तर राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपकडून संजय सुरेश वऱ्हाडी यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. या निवडीत ढोले यांना नऊ तर वऱ्हाडी यांना सात मते मिळाली. ढोले यांची निवड यावेळी जाहीर करण्यात आली. निवडणुकीची प्रक्रिया साडे बारा वाजता पूर्ण झाली.निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ स्वप्नील मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गटविकास अधिकारी प्रतिक चन्नावर, सहायक गटविकास अधिकारी विठ्ठल भोईर, निवडणूक नायब तहसीलदार अनंता गवारी, संतोष भुजबळ, अनिल थोरवडे, लक्ष्मण झांजे यांनी कामकाज पाहिले..प्रतिक्रियाआमदार शरद सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जुन्नर तालुक्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या सेवेसाठी या पदाचा उपयोग करणार आहे. शासन, जिल्हा परिषद यांच्या ग्रामविकासासाठी असणाऱ्या योजनांची परिणामकारकपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहे. प्रत्येक गावातील शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा यासारख्या मूलभूत सुविधांसाठी प्राधान्याने काम केले जाईल.- कमल बाळासाहेब शेळकंदे, नवनिर्वाचित सभापती, पंचायत समिती जुन्नर.