जुन्नर तालुक्यात रब्बी हंगामासाठी पीक कर्ज वाटपाचा शुभारंभ; शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

जुन्नर : जुन्नर तालुक्यात पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वतीने रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटपाचा शुभारंभ करण्यात आला. शनिवार ता. 3 रोजी जिल्हा बँकेचे संचालक अँड संजय काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली काले, कुसुर व दातखिळेवाडी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांच्या सभासद शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करण्यास सुरुवात करण्यात आली असल्याची माहिती बँकेचे समन्वयक अधिकारी सुभाषराव कवडे व विभागीय अधिकारी बाळासाहेब मुरादे यांनी दिली. .पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या तालुक्यातील सतरा शाखा व 76 विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांच्या माध्यमातून पीक कर्जाचे वाटप करण्यात येते. गतवर्षीच्या रब्बी हंगामात तालुक्यातील 13984 सभासद शेतकऱ्यांना 79कोटी 26 लक्ष रुपयांच्या कर्जाचे वाटप करण्यात आले होते. तीस सप्टेंबर अखेरीस 62 कोटी 94 लक्ष रुपयांच्या पीक कर्जाची वसुली करण्यात आली असून वसुलीची टक्केवारी 79.42 टक्के एवढी होती. चालू वर्षीच्या या हंगामात सभासद शेतकऱ्यांना 92 कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट्य आहे. जिल्हा बँकेच्या वतीने तत्काळ पीक कर्ज वाटप केल्यामुळे सभासद शेतकऱ्यांमधून समाधान व्यक्त करण्यात आले..याप्रसंगी बाजार समितीचे संचालक प्रकाश ताजने, विकास अधिकारी अनघा भालेकर, वसंत ताजने, शाखाधिकारी शीतल गाडेकर, राजेंद्र भगत, तान्हाजी दुराफे, अनिल चव्हाण, नवनाथ पानसरे, सुनील पानसरे, सदाशिव ताजने, प्रसन्ना वाजे, धीरज सरजीने यांसह सभासद शेतकरी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.