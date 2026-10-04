पुणे

जुन्नर तालुक्यात रब्बी हंगामासाठी पीक कर्ज वाटपाचा शुभारंभ; शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

काळे, कुसुर व दातखिळेवाडी सोसायट्यांच्या सभासद शेतकऱ्यांना कर्जाचे वाटप; संचालक अॅड. संजय काळे यांचे मार्गदर्शन
Loan distribution to member farmers of Kale, Kusur and Datkhilewadi societies; Guidance by Director Adv. Sanjay Kale.

Loan distribution to member farmers of Kale, Kusur and Datkhilewadi societies; Guidance by Director Adv. Sanjay Kale.

Sakal

मिननाथ पानसरे
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जुन्नर : जुन्नर तालुक्यात पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वतीने रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटपाचा शुभारंभ करण्यात आला. शनिवार ता. 3 रोजी जिल्हा बँकेचे संचालक अँड संजय काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली काले, कुसुर व दातखिळेवाडी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांच्या सभासद शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करण्यास सुरुवात करण्यात आली असल्याची माहिती बँकेचे समन्वयक अधिकारी सुभाषराव कवडे व विभागीय अधिकारी बाळासाहेब मुरादे यांनी दिली.

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