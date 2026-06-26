Junnar Court: मुलीला मिठी मारून विनयभंग करणाऱ्यास तीन वर्षे कारावास; जुन्नर अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा निकाल

पुणे: पाण्याच्या टाकीजवळ कपडे धुणाऱ्या १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला पाठीमागून मिठी मारून विनयभंग करणाऱ्या आरोपी रमेश सखाराम दाभाडे याला जुन्नरच्या अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने तीन वर्षे कारावासाची कठोर शिक्षा सुनावली आहे. एक हजार रुपये दंड न भरल्यास सहा महिने अतिरिक्त कारावास भोगावा लागणार आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना ११ जानेवारी २०२० रोजी दुपारी ओतूर परिसरात घडली होती. अल्पवयीन मुलगी घरापासून काही अंतरावर पाण्याच्या टाकीजवळ कपडे धुण्यासाठी गेली होती. त्यावेळी आरोपी रमेश दाभाडे याने पाठीमागून येऊन मिठी मारून मुलीचा विनयभंग केला..'आयुष्यात प्रेम आणि रोमॅन्सची कमी...' घटस्फोटानंतर ईशा देओल पडली एकटी, म्हणाली...'माझे बॉयफ्रेंड्स होते पण...'.मुलीने आरडाओरडा करत आजोबांना बोलावून घेतले. आजोबांनी आरोपीला जाब विचारला असता, आरोपीने दोघांनाही जिवे मारण्याची धमकी दिली होती. याप्रकरणी ओतूर पोलिस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला होता..ओतूरचे पोलिस निरीक्षक पी. एच. कांबळे यांनी या गुन्ह्याचा तपास करून न्यायालयात पुराव्यांसह दोषारोपपत्र सादर केले. अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. बी. शेलार यांच्यासमोर या खटल्याची सुनावणी पार पडली. सरकारी पक्षाने मांडलेले सबळ पुरावे आणि साक्षीदारांची साक्ष ग्राह्य धरत न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवून २५ जून रोजी शिक्षा सुनावली..IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीच्या 'नो-लुक' शॉटची चर्चा;नेट्समध्ये ठोकले तुफानी षटकार, BCCI ने शेअर केला VIDEO.पुणे ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल, अतिरिक्त अधीक्षक शुभम कुमार आणि जुन्नरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी धनंजय पाटील यांच्या सूचनेनुसार पोलिस पथकाने या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. न्यायालयात अतिरिक्त सरकारी वकील जी. के. खोडे यांनी सरकार पक्षातर्फे युक्तिवाद केला. पोलिस निरीक्षक परशुराम कांबळे, सहाय्यक निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजीगरे, कोर्ट पैरवी अधिकारी संतोष घोळवे, पोलिस हवालदार मनिषा ताम्हाणे, देविदास खेडकर, पूजा औटी यांनी न्यायालयीन कामकाजात मदत केली. जुन्नर न्यायालयाने महिनाभरात महिलांवरील अत्याचाराच्या सलग दोन गुन्ह्यांत आरोपींना शिक्षा ठोठावल्यामुळे गुन्हेगारांवर मोठी जरब बसली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.