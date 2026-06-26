पुणे

Junnar Court: मुलीला मिठी मारून विनयभंग करणाऱ्यास तीन वर्षे कारावास; जुन्नर अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा निकाल

Junnar Court Convicts Accused in POCSO Case: जुन्नरमधील POCSO प्रकरणात अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग करणाऱ्या आरोपीला न्यायालयाने तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली.
Junnar court verdict in Pune molestation case

Junnar court verdict in Pune molestation case

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: पाण्याच्या टाकीजवळ कपडे धुणाऱ्या १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला पाठीमागून मिठी मारून विनयभंग करणाऱ्या आरोपी रमेश सखाराम दाभाडे याला जुन्नरच्या अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने तीन वर्षे कारावासाची कठोर शिक्षा सुनावली आहे. एक हजार रुपये दंड न भरल्यास सहा महिने अतिरिक्त कारावास भोगावा लागणार आहे.

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