Pune Crime: जुन्नरमध्ये २५ वर्षीय तरुणाकडून गावठी कट्टा जप्त; दोन जिवंत काडतुसांसह ५२ हजारांचा मुद्देमाल हस्तगत

-राजेश कणसे आळेफाटा: संतवाडी (ता. जुन्नर) येथे पुणे-नाशिक महामार्गावरील कणसे मेडिकल कॉलेजजवळील पुलाखाली एका २५ वर्षीय तरुणाकडून गावठी बनावटीचा कट्टा व दोन जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली.आळेफाटा पोलीस व स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने गुरुवारी (ता. २९) सायंकाळी साडेचार वाजण्याच्या सुमारास ही कारवाई केली..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.ऋषिकेश गणेश पाडेकर (वय २५, रा. संतवाडी, ता. जुन्नर) असे या तरुणाचे नाव आहे. त्याच्याकडे विनापरवाना गावठी बनावटीचे लोखंडी कट्टा आणि पिस्तुलाच्या मॅगझीनमध्ये दोन जिवंत काडतुसे आढळून आली. जप्त केलेल्या मुद्देमालाची एकूण किंमत ५२ हजार रुपये असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..याप्रकरणी स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहायक पोलीस फौजदार दिपक दत्तात्रय साबळे यांनी आळेफाटा पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार ऋषिकेश पाडेकर याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.या गुन्ह्याचा पुढील तपास आळेफाटा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक विश्वास जाधव सहाय्यक पोलीस निरीक्षक बळीराम घनटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हेड कॉन्स्टेबल आमीत माळुंजे करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.