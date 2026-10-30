पुणे

Pune Crime: जुन्नरमध्ये २५ वर्षीय तरुणाकडून गावठी कट्टा जप्त; दोन जिवंत काडतुसांसह ५२ हजारांचा मुद्देमाल हस्तगत

Illegal Pistol and Two Live Cartridges Seized in Junnar: जुन्नरमध्ये गावठी कट्टा कुठून आला? २५ वर्षीय तरुणाकडून दोन जिवंत काडतुसांसह शस्त्र जप्त
Country Made Pistol Seized in Junnar Two Live Cartridges Recovered From 25 Year Old Man During Police Action

Country Made Pistol Seized in Junnar Two Live Cartridges Recovered From 25 Year Old Man During Police Action

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-राजेश कणसे

आळेफाटा: संतवाडी (ता. जुन्नर) येथे पुणे-नाशिक महामार्गावरील कणसे मेडिकल कॉलेजजवळील पुलाखाली एका २५ वर्षीय तरुणाकडून गावठी बनावटीचा कट्टा व दोन जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली.आळेफाटा पोलीस व स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने गुरुवारी (ता. २९) सायंकाळी साडेचार वाजण्याच्या सुमारास ही कारवाई केली.

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