Pune: जुन्नरमध्ये सामाजिक उपक्रम; रविवार पेठ गणेशोत्सव मंडळाकडून ६० विद्यार्थ्यांना शालेय दप्तरांचे वाटप

मिननाथ पानसरेजुन्नर: जुन्नर शहरातील रविवार पेठ गणेशोत्सव मंडळाच्या वतीने सामाजिक जाणिवेतून श्री शिवाजी मराठा शिक्षण संस्थेच्या अण्णासाहेब आवटे विद्यामंदिर येथे शैक्षणिक साहित्याचे वाटप करण्यात आले. शुक्रवार ता. 11 रोजी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. .यावेळी गणेशोत्सव मंडळाच्या वतीने विद्यालयातील साठ विद्यार्थ्यांना शालेय दप्तरांचे वाटप करण्यात आले. मंडळाचे अध्यक्ष अमोल माळवे यांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना या साहित्याचे वाटप करण्यात आले..College Student Death : वाढदिवसाच्या 3 दिवस आधीच काळाचा घाला! कोल्हापुरात 18 वर्षांच्या महाविद्यालयीन तरुणीनं उचललं टोकाचं पाऊल; घरात कोणी नसताना संपवलं जीवन.याप्रसंगी मुख्याध्यापिका संगीता बारवे, पर्यवेक्षक अनिल शिंदे, अभिजित पुरी, मनोज गाडे, संजयकुमार वाडकर, मंडळाचे सदस्य कृष्णा वालझाडे, ओंकार खत्री, रुद्र खत्री, रोहित शेळके, मानस आहेर, अथर्व बोऱ्हाडे, सिद्धेश कांडगे यांसह विद्यार्थी उपस्थित होते..Panchgani Case : दारूच्या नशेत घरात डोकावला अन्...; इंदापूरच्या पर्यटकाचा पाचगणीत लाकडी दांडक्याने बेदम मारहाण करत खून; 4 जणांना 14 जुलैपर्यंत पोलिस कोठडी.फोटोखाली मजकूरजुन्नर येथील अण्णासाहेब आवटे विद्यामंदिर येथे शालेय विद्यार्थ्यांना शालेय दप्तरांचे वाटप करताना रविवार पेठ गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष अमोल माळवे,मुख्याध्यापिका संगीता बारवे व अन्य..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.