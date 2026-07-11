पुणे

Pune: जुन्नरमध्ये सामाजिक उपक्रम; रविवार पेठ गणेशोत्सव मंडळाकडून ६० विद्यार्थ्यांना शालेय दप्तरांचे वाटप

School Bags Distributed to Students in Junnar: जुन्नरमधील रविवार पेठ गणेशोत्सव मंडळाने सामाजिक उपक्रमांतर्गत अण्णासाहेब आवटे विद्यामंदिरातील ६० विद्यार्थ्यांना शालेय दप्तरांचे वाटप केले.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मिननाथ पानसरे

जुन्नर: जुन्नर शहरातील रविवार पेठ गणेशोत्सव मंडळाच्या वतीने सामाजिक जाणिवेतून श्री शिवाजी मराठा शिक्षण संस्थेच्या अण्णासाहेब आवटे विद्यामंदिर येथे शैक्षणिक साहित्याचे वाटप करण्यात आले. शुक्रवार ता. 11 रोजी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

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