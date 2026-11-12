Save Sahyadri Movement : सह्याद्रीतील पंप स्टोरेज प्रकल्पांविरोधात ग्रामसभांनी ठराव करा; पेसा कायद्याच्या अधिकारांचा वापर करण्याचे डॉ. भारत पाटणकर यांचे आवाहन

जुन्नर : सह्याद्रीच्या कुशीत प्रस्तावित असलेल्या पंप स्टोरेज प्रकल्पांना विरोध करण्यासाठी पेसा कायद्याने ग्रामसभेला दिलेल्या अधिकारांचा प्रभावीपने वापर करावा. पेसा क्षेत्रातील व विशेषतः प्रकल्पाने बाधित होणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायतींनी प्रकल्पाच्या विरोधाचे ठराव करून जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवावे. जुन्नर तालुक्यातील आदिवासी भागातील ग्रामस्थानी सुरू केलेल्या या लढ्याला व्यापक स्वरूप देऊन राज्यातील अशा प्रकारच्या सर्व प्रकल्पाविरोधात लढा उभारण्याचे आवाहन श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांनी केले..बारव ता जुन्नर येथील आदिवासी समाज प्रबोधिनी येथे गुरुवार ता. 12 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या सह्याद्री वाचवा निर्धार परिषदेत उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना डॉ. पाटणकर बोलत होते. याप्रसंगी आमदार शरद सोनवणे, माजी आमदार अतुल बेनके, पाणी व ऊर्जा तज्ञ श्रीपाद धर्माधिकारी, अर्थतज्ञ अजित अभ्यंकर, सभापती कमल शेळकंदे, अविनाश हरड, किरण लोहकरे यांसह आदिवासी भागातील नागरिक शेकडोंच्या संख्येने उपस्थित होते..यावेळी श्रीपाद धर्माधिकारी म्हणाले की, या प्रकल्पातून राज्यात स्थानिक नागरिकांचे विस्थापन, जंगलतोड, सह्याद्री पोखरून पैसे कमवायचे हा कोणता व्यवहार आहे. राज्याच्या भविष्यातील विजेच्या मागणीनुसार खरेच या प्रकल्पांची गरज आहे का यावर चिंतन करणे गरजेचे आहे. 2023 मध्ये केंद्र शासनाच्या अहवालानुसार देशात पुढील दहा वर्षासाठी 38 हजार मेगावॉट पंप स्टोरेज प्रकल्पांची आवश्यकता होती. तर आजमितीस शासन पुढील दहा वर्षासाठी एक लाख मेगावॉट पंप स्टोरेज प्रकल्पांची आवश्यकता असल्याचे सांगत असून तीन वर्षात अचानक मागणी मध्ये एवढी वाढ का झाली? की कुणाच्या फायद्यासाठी हे प्रकल्प लादले जात आहे याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. या प्रकल्पामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांबाबत शासनाला विचार करण्यास भाग पाडणे गरजेचे आहे. तर शासनाने या प्रकल्पाबाबत मूलभूत मुद्द्यांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापित करावी व तत्काळ सर्व प्रकल्पांना स्थगिती द्यावी अशी मागणी यावेळी धर्माधिकारी यांनी परिषदेत केली..तर अर्थतज्ञ अजित अभ्यंकर हे पंप स्टोरेज प्रकल्पांचे अर्थकारण व त्याचे पर्यावरणीय परिणाम या विषयावर बोलताना म्हणाले की, ऑक्टोबर महिन्यात महाराष्ट्राची विजेची मागणी ही 38 हजार मेगावॉट एवढी होती तर राज्याची स्थापित क्षमता 57 हजार मेगावॉट एवढी होती. त्यात 80 हजार मेगावॉट ची भर केवळ पंप स्टोरेज प्रकल्पांमधून घालण्याचा घाट घातला जात आहे. पंप स्टोरेज प्रकल्पाला पर्याय म्हणून कोळशाचा वापर न करता फक्त सोलर व बॅटरी स्टोरेज वर आधारित प्रकल्प उभारला जाऊ शकतो. कोळशाची वीज निर्माण करताना प्रदूषणाची शक्यता शासनाकडून वर्तवली जात असेल तर दिड वर्षापूर्वी सर्व नियम धाब्यावर बसवून 1600 मेगावॉट वीज निर्मितीचा प्रकल्प कशाच्या आधारावर उभारण्यात आला असा सवाल अभ्यंकर यांनी यावेळी शासनाला विचारला तर हा लढा ताकदीने, बुद्धीने व शासनाला पर्याय देऊन लढण्याचे आवाहन यावेळी त्यांनी उपस्थिताना केले..आमदार शरद सोनवणे, माजी आमदार अतुल बेनके यांनी मनोगत व्यक्त केले. सूत्रसंचलन मोहन लांडे, लक्ष्मण जोशी यांनी केले तर प्रास्ताविक किरण लोहकरे यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.