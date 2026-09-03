Pune News: पोषण आहारासाठी दिलेल्या वाटाण्याला भुंगे अन् कीड; जुन्नरमधील शाळांमध्ये निकृष्ट धान्याचा धक्कादायक प्रकार

-सिद्धार्थ कसबेयोजनेच्या अंमलबजावणीवरच पुणे जिल्ह्यात प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सप्टेंबर महिना उजाडला तरी जिल्ह्यातील काही शाळांमध्ये पोषण आहारासाठी आवश्यक धान्याचा पुरवठा झालेला नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आहारापासून वंचित ठेवू नये, यासाठी काही शाळांना उसनवारी करून विद्यार्थ्यांची भूक भागवावी लागत आहे. दुसरीकडे, काही शाळांमध्ये पुरवठा झालेले धान्य निकृष्ट दर्जाचे असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. धान्याची गुणवत्ता, साठवणूक, स्वच्छता आणि आहार तयार करण्याच्या पद्धतीबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी थेट संबंधित असलेल्या या योजनेतच पुरवठ्याचा गोंधळ आणि गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने प्रशासनाच्या देखरेखीवरही बोट ठेवले जात आहे. नियमित व दर्जेदार आहार मिळणे हा विद्यार्थ्यांचा हक्क असताना, त्यासाठी शाळांनाच धडपड करावी लागत असल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसत आहे..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.पिंपळवंडी : पोषण आहारासाठी प्रशासनाकडून पुरवल्या जाणाऱ्या धान्याचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याचे उघडकीस आले असून चाळकवाडी (ता. जुन्नर) येथील शिवांजली विद्यानिकेतन शाळेत मंगळवारी (ता. १) दुपारी जाऊन पाहणी केली असता चक्क किडलेला आणि भुंगे लागलेला वाटाणा निदर्शनास आला. यामुळे प्रशासनाकडून चिमुकल्या विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी जीवघेणा खेळ सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..केवळ चाळकवाडी येथील शिवांजली विद्यानिकेतनच नव्हे, तर परिसरातील अभंगवाडी, भटकळवाडी येथील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये देखील हाच निकृष्ट दर्जाचा वाटाणा वितरित करण्यात आला आहे. वाटाण्याला पूर्णपणे कीड लागलेली असून त्यात भुंगे आढळले..दर्जेदार धान्याची मागणीविद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात घालणारा हा प्रकार त्वरित थांबवावा आणि प्रशासनाने तात्काळ हा निकृष्ट माल परत घेऊन दर्जेदार धान्याचा पुरवठा करावा असे आवाहन शिक्षकांनी आणि संतप्त पालकांनी केले आहे..मुलांना दिल्या जाणाऱ्या या वाटाण्याचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट आहे. प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी चालवलेली ही हेळसांड तात्काळ थांबवावी आणि मुलांना सुरक्षित व उच्च दर्जाचा पोषक आहार उपलब्ध करून द्यावा.-मंगेश वाकचौरे, अध्यक्ष, शालेय व्यवस्थापन समिती.निकृष्ट दर्जाचे कोणतेही कडधान्य किंवा अन्नधान्य मुलांच्या आहारात वापरले जाणार नाही. या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अधिकृत तक्रार करणार असून विद्यार्थ्यांच्या आहाराची सुरक्षेची संपूर्ण काळजी शाळेकडून घेतली जाईल.-भानुदास चासकर, मुख्याध्यापक, शिवांजली विद्यानिकेतन शाळा, चाळकवाडी..शालेय पोषण आहाराच्या दर्जाबाबत सखोल चौकशी सुरू असून दोषींवर कारवाई करू. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. तालुक्यातील सर्व शाळांतील मुख्याध्यापकांना तातडीच्या सूचना जारी केल्या आहेत. शाळेत पुरवठादाराकडून येणारा वाटाणा, तांदूळ, डाळी, कडधान्ये आणि इतर सर्व खाद्यपदार्थ स्वीकारण्यापूर्वी ते व्यवस्थितरीत्या तपासून घेण्यास सांगितले आहे. शालेय पोषण आहाराच्या वितरणात कोणतीही हयगय खपवून घेतली जाणार नाही.-अशोक लांडे, गटशिक्षण अधिकारी, जुन्नर.Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.दृष्टिक्षेपातपिंपळवंडीतील शाळांमध्ये आहार बनविण्याची जागा स्वच्छअन्न शिजवण्यासाठी स्वच्छ पाण्याचा वापरशाळांमध्ये धान्य साठवून ठेवण्याची व्यवस्थाही व्यवस्थित .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.