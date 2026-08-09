Junnar Tourism: जुन्नरच्या पश्चिम आदिवासी भागात निसर्गाची मुक्त उधळण; नाणेघाट, दाऱ्याघाट पर्यटकांनी गजबजले

-मिननाथ पानसरेजुन्नर: तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागात सध्या निसर्गाची मुक्तहस्ते उधळण सुरू आहे. या निसर्गाचा आस्वाद घेण्यासाठी राज्याच्या विविध कानाकोपऱ्यातून पर्यटक गर्दी करत असल्याचे चित्र आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे पश्चिम आदिवासी भागाच्या निसर्ग सौंदर्याने पर्यटकांना मोहित केल्याने नाणेघाट, दाऱ्याघाट परिसर पर्यटकांनी ओसंडून वाहत आहे. दरम्यान, पर्यटनासाठी येणाऱ्या पर्यटकांनी सुरक्षेच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.दरवर्षी पावसाळ्यामध्ये जुन्नर तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागातील नाणेघाट, दाऱ्याघाट, आंबे, हातवीज या पर्यटनस्थळांना पर्यटकांची नेहमीच पसंती असते. राज्यातील पुणे, अहिल्यानगर, ठाणे, मुंबई या परिसरातून मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक पर्यटनासाठी येत आहेत. डोंगररांगावरून फेसळणारे धबधबे, हिरवाईने नटलेली सह्याद्रीची पर्वतरांग व त्यावर येणारे दाट धुके, दुधडी भरून वाहणारी व हिरवीगार भात खाचरे पर्यटकांना आकर्षित करत आहेत. .तर नाणेघाट येथील रिव्हर्स फॉल (उरफटा धबधबा), नानाचा अंगठा या ठिकाणी गर्दीचे प्रमाण अधिक आहे तर दाऱ्याघाट व हातवीज येथील कांचन धबधब्याखाली मनमुराद भिजण्याचा आस्वाद पर्यटकांकडून घेतला जात आहे..दरम्यान, जुन्नरच्या पर्यटन विकासासाठी आदिवासी भागामध्ये मूलभूत व पायाभूत सुविधांची निर्मिती होणे आवश्यक आहे. या सर्वच पर्यटनस्थळांकडे जाणाऱ्या रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर दुरावस्था झाली असून मोठ्या आकाराच्या खड्ड्यांमुळे अपघाताच्या घटना घडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शासनाने आदिवासी भागातील पर्यटनाच्या विकासासाठी शाश्वत उपाययोजना करण्याची मागणी पर्यटकांकडून करण्यात येत आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.पर्यटनासाठी आलेल्या पर्यटकांनी प्रशासनाने निर्देशित केलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी. पर्यटनस्थळांवर कोणत्याही प्रकारे निसर्गाची हानी होणार नाही याची काळजी घ्यावी. अन्यथा पर्यावरणास नुकसान करणाऱ्या व नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.-प्रदीप चव्हाण, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, जुन्नर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.