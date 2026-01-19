पुणे

Dr. Amol Kolhe : पुणे जिल्हा परिषदेत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र लढणार; अमोल कोल्हे - अतुल बेनकेंची जुन्नरमधून घोषणा!

Junnar Maha Vikas Aghadi Alliance : जुन्नर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना (UBT) एकत्र लढणार असल्याची घोषणा डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केली
NCP and Shiv Sena (UBT) form a strategic alliance for Junnar ZP

Sakal

रवींद्र पाटे
नारायणगाव : जुन्नर तालुक्यात दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक एकत्र लढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांनी नारायणगाव येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांच्या कार्यालयात आज दुपारी झालेल्या बैठकीत त्यांनी ही माहिती दिली.

NCP
Amol Kolhe
junnar
Maharashtra Politics
shivsena

