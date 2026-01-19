Dr. Amol Kolhe : पुणे जिल्हा परिषदेत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र लढणार; अमोल कोल्हे - अतुल बेनकेंची जुन्नरमधून घोषणा!

नारायणगाव : जुन्नर तालुक्यात दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक एकत्र लढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांनी नारायणगाव येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांच्या कार्यालयात आज दुपारी झालेल्या बैठकीत त्यांनी ही माहिती दिली..या वेळी माजी आमदार अतुल बेनके, जुन्नर बाजार समितीचे सभापती संजय काळे,शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे संपर्कप्रमुख दिलीप बामणे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनंतराव चौगुले,राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका अध्यक्ष पांडुरंग पवार, तुषार थोरात, माजी जिल्हा परिषद सदस्य गुलाबराव पारखे, जिल्हा बँकेच्या संचालिका पूजा बुट्टे पाटील,भास्कर घाडगे, दिलीप डुंबरे, खंडू शिंदे, शरद चौधरी आदि मान्यवर व तीनही पक्षाचे इच्छुक उमेदवार,कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..Sangli Municipal Election: 'साताऱ्याची लेक झाली सांगलीची नगरसेविका'; घरातील समाजसेवेच्या परंपरेचा सन्मान!.खासदार डॉ.कोल्हे म्हणाले शरद पवार व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार समविचारी मतांची विभागणी टाळण्यासाठी जुन्नर तालुक्यात दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक एकत्र लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. जागा वाटपासंदर्भात चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे. तालुक्यात दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार घड्याळ चिन्हावर तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उमेदवार मशाल चिन्हावर निवडणूक लढवतील असा निर्णय घेण्यात आला आहे..इतर तालुक्यात स्थानिक परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्यात येईल.आंबेगाव तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष एकत्रितपणे निवडणूक लढवतील.शिरूर आणि हवेलीत याबाबत चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे.खेड तालुक्यात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष एकत्रितपणे निवडणूक लढवतील. बैठकीला विघ्नहर कारखान्याचे अध्यक्ष सत्यशील शेरकर उपस्थित नव्हते याबाबत डॉ. कोल्हे म्हणाले त्यांच्याशी माझा संपर्क झाला आहे.ते पुणे येथे गेले असल्याने उपस्थित राहू शकले नाहीत.मात्र ते आमच्या सोबत आहेत..जागा वाटपाला उशीर का झाला याबाबत बोलताना माजी आमदार बेनके म्हणाले दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्र निवडणूक लढवावी अशी कार्यकर्त्यांची इच्छा होती. इच्छुकांची संख्या जास्त असल्याने थोडा उशीर झाला आहे. मात्र उद्या सायंकाळपर्यंत जागा वाटपाचा अंतिम निर्णय एक विचाराने घेतला जाईल..शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे तालुका अध्यक्ष माऊली खंडागळे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य मंगेश काकडे या बैठकीला उपस्थित नव्हते याबाबत संपर्कप्रमुख दिलीप बामणे म्हणाले त्यांना आम्ही नाकारलेले नाही. आजपर्यंत ते आमच्या सोबत आहेत. कदाचित ते त्यांच्या पद्धतीने विचार करत असतील. पक्षाच्या भूमिकेबरोबर राहायचे किंवा नाही ते आम्हाला आज सायंकाळपर्यंत सांगतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.