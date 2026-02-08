पुणे
Junner Election : जुन्नर निवडणुकीत नारायणगाव गटात सर्वात कमी मतदान, मतमोजणीकडे लक्ष
Mangalwedha Panchayat Samiti election voter turnout : जुन्नर तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी 61.18% मतदान झाले. सावरगाव कुसुर गटात 70.73% आणि नारायणगाव वारूळवाडी गटात 54.96% मतदान झाले. मतदान संपल्यानंतर निवडणुकीवर चर्चा रंगत असून, मतमोजणीसाठी संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
जुन्नर : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी जुन्नर तालुक्यात 61.18 टक्के मतदान झाले. जिल्हा परिषदेसाठी तालुक्यातील 155846 पैकी 99858 पुरुष तर 151409 पैकी 88138 महिला व एक अन्य असे एकूण 307260 पैकी 187997 मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजाविला. तालुक्यात बहुतांशी ठिकाणी मतदानासाठी निरुत्साह दिसून आला. तर लग्नसराई चा देखील मतदानाच्या टक्केवारीला फटका बसला असल्याची चर्चा होती.