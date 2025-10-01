Pune News : अपघातग्रस्त ज्येष्ठाला एक कोटीची भरपाई, न्यायालयीन लढाईत मोठा दिलासा

पुणे : भरधाव डंपरच्या धडकेत दोन्ही पाय गमावलेल्या ज्येष्ठ नागरिकाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. पुणे जिल्हा न्यायालयातील मध्यस्थी प्रक्रियेद्वारे नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीने त्यांना एक कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई दिली. दीर्घकाळ न्यायालयीन लढाई टाळून अल्पावधीतच मिळालेल्या या भरपाईमुळे अपघातग्रस्त दुचाकीचालकाला दिलासा मिळाला आहे..सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनाखाली देशभरात ‘राष्ट्रासाठी मध्यस्थी’ ही विशेष मोहीम राबविली जात आहे. याच उपक्रमांतर्गत प्रलंबित असलेला हा दावा पुणे न्यायालयात मध्यस्थीद्वारे निकाली काढण्यात आला. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश महेंद्र महाजन आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील यांच्या हस्ते अपघातग्रस्त ज्येष्ठ नागरिकाला भरपाईचा धनादेश प्रदान करण्यात आला..पुणे : रस्ता रुंदीकरण कारवाईला रजपुत झोपडपट्टीवासीयांचा विरोध.बिबवेवाडी येथे राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकाचा एप्रिल २०१९ मध्ये कामशेत-जवण मार्गावर अपघात झाला होता. भरधाव डंपरच्या धडकेत त्यांचे दोन्ही पाय कायमचे गमावले. शेतीपूरक उद्योगावर उदरनिर्वाह करणाऱ्या या ज्येष्ठाने डंपरच्या मालकासह विमा कंपनीविरोधात मोटार अपघात न्यायाधिकरणाकडे दावा दाखल केला होता. त्यांची बाजू अॅड. श्रीकांत काळे यांनी मांडली..न्यायाधिकरणाचे न्यायाधीश जे. जी. डोरले यांनी हे प्रकरण तडजोडीसाठी पाठविले. त्यानंतर न्यायाधीश बी. डी. कुलकर्णी यांच्या आदेशानुसार अॅड. अतुल गुंजाळ यांची तज्ज्ञ मध्यस्थ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. विमा कंपनीतर्फे अॅड. रमेश नेऊरगावकर यांनी काम पाहिले. मध्यस्थीतून कंपनीने भरपाई देण्यास संमती दर्शवली. अखेर सामोपचाराने झालेल्या या तडजोडीमुळे दीर्घकाळ प्रलंबित राहिलेला दावा निकाली निघाला..कायदेशीर चौकटीत व्यवहार्य तोडगा मिळतो, तसेच समाधानकारक भरपाई मिळाल्याने पक्षकारांना मोठा दिलासा मिळतो.- अॅड. श्रीकांत काळे, नुकसान भरपाई मिळालेल्या ज्येष्ठाचे वकील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.