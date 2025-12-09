Hadapsar Traffic : आदेश होवूनही कडनगर भुयारी मार्गाचे काम रखडले; प्रवासी तासनतास कोंडीत!

हडपसर : मगरपट्टा सिटी लगत असलेल्या जहांगीर नगर-कडवस्ती चौकातील डीपी रस्त्यावरील भुयारी मार्गाच्या कामाचा आदेश निघून सहा महिने उलटले आहेत. मात्र, अद्यापही ठेकेदाराने काम सुरू केले नसून पालिका त्याला पाठीशी घालत असल्याचे दिसून येत आहे. या चौकात होणाऱ्या दररोजच्या कोंडीने प्रवासी त्रस्त झाले असून रखडलेल्या कामामुळे त्यांच्याकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे..सध्या मगरपट्टा खराडी बायपासला रस्त्याला पर्याय म्हणून मगरपट्टा सिटीमागून कल्याणीनगरकडे जाणाऱ्या डीपी रस्त्याचा वापर मोठ्याप्रमाणावर वाढला आहे. मात्र, कडवस्ती चौकात हा रस्ता अरूंद असल्याने त्याठिकाणी दररोज सकाळी व सायंकाळी प्रवाशांना तासनतास वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी पालिकेकडून या चौकात दक्षिणोत्तर भुयारी मार्ग करण्यात येत आहे. त्यासाठी सुमारे ६७ कोटी रूपयांची निविदाही मंजूर करण्यात आली असून संबंधित ठेकेदाराला कामाचे आदेशही देण्यात आलेले आहेत. मात्र, सहा महिने होवूनही ठेकेदाराने अद्यापही काम सुरू केलेले नाही..Pune Farmer's Protest : सोलापूरचा उसदर पेच; पुण्यात साखर आयुक्तालयासमोर जनहित शेतकरी संघटनेचे बेमुदत आंदोलन पेटले.या मार्गावरून कल्याणीनगर परिसरातून मगरपट्टा तर हडपसर परिसरातून कल्याणीनगर आयटी पार्कमध्ये जा-ये करणारे कर्मचारी मोठ्या संख्येने आहेत. याशिवाय दैनंदिन कामानिमित्त बाहेर पडणाऱ्या प्रवाशांचाही राबता या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे दररोज चौकात चारही बाजूने येणाऱ्या वाहनांमुळे मोठी कोंडी होत आहे. पालिका प्रशासन मात्र याबाबत गांभीर्याने घेत नसल्याचे चित्र आहे. हा भुयारी मार्ग झाल्यास वाहतुकीतील मोठा अडसर दूर होण्यास मदत होणार आहे. मगरपट्टा - खराडी रस्त्यावरील वाहतुकीचा ताणही त्यामुळे कमी होईल.."ठेकेदाराला आदेश देऊन सहा महिने उलटून गेले आहेत. मात्र, अद्यापही भुयारी मार्ग बाबतचे कोणतेही काम चालू झालेले नाही. त्यामुळे ठेकेदाराला पालिका प्रशासन पाठीशी घालत असल्याचे दिसून येते. काम सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जागा मलकांशी ताबे घेण्याबाबत चर्चा होताना दिसत नाही. काही ठिकाणी काम सुरू करण्यास वाव आहे, तेथेही काम सुरू झालेले नाही. दिवसेंदिवस कोंडी वाढत असतानाही काम सुरू करण्यास पालिका उदासीनता दाखवत आहे. येत्या दहा पंधरा दिवसात काम सुरू न झाल्यास नागरिक व प्रवाशांच्या सहभागाने आंदोलन करण्यात येईल.'निलेश मगर, माजी महापौर.Pune Voter List : मतदारयादी प्रसिद्धीपूर्वी फेरफार; भाजप पदाधिकारी व महापालिका अधिकारी एकत्र बसून मतदार हलवत असल्याचा काँग्रेसच गंभीर आरोप!."कामाचे आदेश झाल्यानंतर लगेचच पावसाळा सुरू झाल्याने कोणत्याही प्रकारचे काम सुरू करता आले नाही. काही झाडे आणि विद्युत खांब स्थलांतरित करण्यासाठी पत्रव्यवहार झालेला आहे. लवकरच त्याबाबतची प्रक्रिया सुरू होईल. याशिवाय स्थानिक जागा मालकांचे किरकोळ प्रश्न आहेत. कंत्राटदार व बाधित नागरिकांची बैठक बोलावली आहे. त्या चर्चेनंतर लगेचच कामाला सुरुवात होईल.'अनिल सोनवणे (कार्यकारी अभियंता, पथविभाग).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.