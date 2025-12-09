पुणे

Hadapsar Traffic : आदेश होवूनही कडनगर भुयारी मार्गाचे काम रखडले; प्रवासी तासनतास कोंडीत!

Kadnagar Underpass Construction : कडनगर भुयारी मार्गाचे काम सहा महिने रखडल्याने कडवस्ती चौकात दररोज तासन्तास कोंडी होत असून प्रवासी प्रचंड त्रस्त झाले आहेत. पालिका-ठेकेदारांच्या निष्क्रियतेवर नागरिक आणि स्थानिक नेत्यांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
Underpass Work Delayed Despite Orders Issued Six Months Ago

हडपसर : मगरपट्टा सिटी लगत असलेल्या जहांगीर नगर-कडवस्ती चौकातील डीपी रस्त्यावरील भुयारी मार्गाच्या कामाचा आदेश निघून सहा महिने उलटले आहेत. मात्र, अद्यापही ठेकेदाराने काम सुरू केले नसून पालिका त्याला पाठीशी घालत असल्याचे दिसून येत आहे. या चौकात होणाऱ्या दररोजच्या कोंडीने प्रवासी त्रस्त झाले असून रखडलेल्या कामामुळे त्यांच्याकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

