पुणे

Pune News: नव्या घराचे स्वप्न अधुरेच राहिले; बांधकामाला पाणी मारताना कैलास बेनके यांचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू

Kailas Benke Dies After Electric Shock In Ambegaon Pune: नव्या घराचे स्वप्न साकारण्याआधीच काळाने घातला घाला; बांधकामाला पाणी मारताना विजेचा शॉक लागून कैलास बेनके यांचा मृत्यू, आंबेगाव तालुका शोकमग्न
Pune Ambegaon Electric Shock Death Kailas Benke Dies While Spraying Water During New House Construction Work

Pune Ambegaon Electric Shock Death Kailas Benke Dies While Spraying Water During New House Construction Work

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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निरगुडसर: वळती (ता.आंबेगाव)येथील बेनके मळा येथे घराचे बांधकाम सुरू असताना पाणी मारण्यासाठी गेलेल्या कैलास जिजाभाऊ बेनके याचा विजेचा धक्का बसून जागीच मृत्यू झाला.ही घटना रविवार(२७)रोजी सकाळी साडेदहा वाजता घडली.

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