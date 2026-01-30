पुणे

Pune News : राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या गटनेतेपदी सोपान उर्फ काका चव्हाण यांची निवड

Kaka Chavan NCP leader : राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या गटनेतेपदी सोपान उर्फ काका चव्हाण यांची निवड झाली. उपमुख्यमंत्री स्व. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने निवडणूक लढवली; चव्हाण यांनी नगरसेवक आणि विधानसभा अध्यक्षपदाचा अनुभव मिळवला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या गटनेतेपदी सोपान उर्फ काका चव्हाण यांची निवड करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, हे दोन्ही पक्ष संयुक्तपणे सामोरे गेले होते.

