Pune News : राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या गटनेतेपदी सोपान उर्फ काका चव्हाण यांची निवड

पुणे : राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या गटनेतेपदी सोपान उर्फ काका चव्हाण यांची निवड करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, हे दोन्ही पक्ष संयुक्तपणे सामोरे गेले होते. .पवार यांनी पक्षाच्या प्रचाराची संपूर्ण धुरा सांभाळात निवडणुकीत रंगत आणली होती. मात्र निवडणुकीमध्ये दोन्ही पक्षांना अपेक्षित यश मिळाले नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला २७ जागांवर यश मिळाले, तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून निवडणूक लढलेले काका चव्हाण, हाजी गफूर पठाण व सुनीता इंगळे हे विजयी झाले होते..कणकवलीशी ऋणानुबंध.राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाकडून गटनेतेपदाचे नाव घोषित करण्यात आले, मात्र राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या गटनेतेपदाचे नाव जाहीर करण्यात आले नव्हते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर, त्याबाबतचा निर्णय लांबणीवर पडला होता..दरम्यान, पक्षाचे प्रभारी शहराध्यक्ष श्रीकांत पाटील यांनी काका चव्हाण यांच्या नावाची शुक्रवारी घोषणा केली. चव्हाण हे २००२ मध्ये नगरसेवक म्हणून काम पाहिले आहे, त्याचबरोबर खडकवासला विधानसभा मतदारसंघाचे अध्यक्षपदही त्यांनी भूषविले आहे. त्यामुळे गटनेतेपदी चव्हाण यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला.