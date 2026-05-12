फुटतळे येथील मंदिराचा गुरुवारी कलशारोहण सोहळा

वडापुरी, ता. १२ : फुटतळे (ता. इंदापूर) येथे शेटफळ हवेली पाटीजवळील मारुती मंदिराचा कलशारोहण सोहळा गुरुवारी (ता. १४) सकाळी १० वाजता होईल. यावेळी श्रीराम, लक्ष्मण आणि सीता यांच्या मूर्तींची प्राणप्रतिष्ठापना व अखंड हरिनाम सप्ताहाचा प्रारंभही होईल.
दक्षिणमुखी मारुती मंदिराच्या जीर्णोद्धारानिमित्त आयोजित हा सोहळा बालयोगी सुखदेव महाराज (बार्डी) यांच्या हस्ते पार पडणार आहे. फुटतळे ट्रस्टचे अध्यक्ष रमेश महाराज कोरटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सप्ताहाचे नियोजन करण्यात आले असून, श्रीराम महाराज व्यासपीठ चालक म्हणून काम पाहतील. सप्ताहात नामवंत कीर्तनकारांची कीर्तन सेवा होणार आहे.
सप्ताहाची सांगता गुरुवारी (ता. २१) सकाळी १० वाजता बापूसाहेब महाराज ढगे यांच्या काल्याच्या कीर्तनाने सांगता होईल. या सर्व धार्मिक कार्यक्रमांचा भाविकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन ट्रस्टतर्फे करण्यात आले आहे.

