पुणे

Hadapsar Crime : काळेपडळ पोलिसांकडून सुमारे दहा लाख रुपयांचा तंबाखूजन्य पदार्थांचा साठा जप्त

प्रतिबंधित सुगंधी गुटखा, सुपारी व तंबाखूजन्य पदार्थांचा अवैधरित्या साठा करून विक्री करणाऱ्यांविरोधात मोठी कारवाई पोलिसांनी केली.
Kalepadal Police Seized Tobacco Products

Kalepadal Police Seized Tobacco Products

sakal

कृष्णकांत कोबल
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हडपसर - प्रतिबंधित सुगंधी गुटखा, सुपारी व तंबाखूजन्य पदार्थांचा अवैधरित्या साठा करून विक्री करणाऱ्यांविरोधात मोठी कारवाई करीत काळेपडळ पोलिसांनी तब्बल १० लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या प्रकरणी दोन जणांविरुद्ध सिगारेट व इतर तंबाखूजन्य उत्पादने आणि अन्न सुरक्षा मानके कायद्याअंतर्गत (कोट्पा) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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