Hadapsar Crime : काळेपडळ पोलिसांकडून सुमारे दहा लाख रुपयांचा तंबाखूजन्य पदार्थांचा साठा जप्त

हडपसर - प्रतिबंधित सुगंधी गुटखा, सुपारी व तंबाखूजन्य पदार्थांचा अवैधरित्या साठा करून विक्री करणाऱ्यांविरोधात मोठी कारवाई करीत काळेपडळ पोलिसांनी तब्बल १० लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या प्रकरणी दोन जणांविरुद्ध सिगारेट व इतर तंबाखूजन्य उत्पादने आणि अन्न सुरक्षा मानके कायद्याअंतर्गत (कोट्पा) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..काळेपडळ पोलिसांनी मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे येथील एका बंद खोलीवर छापा टाकून मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला, सुपारी व तंबाखूजन्य पदार्थांचा साठा जप्त केला. या कारवाईत एकूण १० लाख रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला..या कारवाईत केंजळमळा वस्ती परिसरात सापळा रचून शेराराम कानाराम देवासी (वय-२४) याला ताब्यात घेण्यात आले आहे. आरोपीकडे केलेल्या अधिक तपासादरम्यान हा माल सोणाराम परमार (वय-३३) याच्याकडून घेतल्याची माहिती मिळाली आहे. पोलिसांकडून त्याचा शोध घेतला जात आहे..पोलिस उपायुक्त जीवन बेनिवाल, सहाय्यक पोलिस आयुक्त अतुलकुमार नवगिरे तसेच वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गिरीषा निंबाळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) आण्णासाहेब बारब, सहायक पोलिस निरीक्षक अमित शेटे, उपनिरीक्षक विनायक गुरव यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.