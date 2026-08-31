पुणे

Kalyan-Latur Highway: ‘महामार्ग नकोच!’ कल्याण-लातूर जनकल्याण महामार्गाविरोधात जुन्नरमध्ये सर्वपक्षीय एकजूट; मोठ्या आंदोलनाचा इशारा

Junnar Farmers Unite Against Kalyan Latur Highway Project: कल्याण-लातूर जनकल्याण महामार्गाविरोधात जुन्नर तालुक्यात शेतकरी, ग्रामस्थ व सर्वपक्षीय नेते एकत्र; शेती, घरे आणि स्थानिक बाजारपेठ वाचवण्यासाठी प्रस्तावित महामार्ग रद्द करण्याची ठाम मागणी
Junnar Highway Protest Intensifies As Farmers And All Party Leaders Demand Cancellation Of Kalyan Latur Highway

Junnar Highway Protest Intensifies As Farmers And All Party Leaders Demand Cancellation Of Kalyan Latur Highway

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ओतूर: प्रस्तावित कल्याण-लातूर जनकल्याण महामार्गामुळे होणारे संभाव्य नुकसान लक्षात घेता जुन्नर तालुक्यातील बाधित गावांमधून तीव्र विरोध सुरू झाला आहे. शेती, घरे आणि व्यवसाय वाचवण्यासाठी शेतकरी, ग्रामस्थ व सर्वपक्षीय नेते एकत्र आले असून, कोणत्याही परिस्थितीत महामार्ग होऊ न देण्याचा एकमुखी निर्धार त्यांनी केला आहे.

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