Kalyan-Latur Highway: ‘महामार्ग नकोच!’ कल्याण-लातूर जनकल्याण महामार्गाविरोधात जुन्नरमध्ये सर्वपक्षीय एकजूट; मोठ्या आंदोलनाचा इशारा

ओतूर: प्रस्तावित कल्याण-लातूर जनकल्याण महामार्गामुळे होणारे संभाव्य नुकसान लक्षात घेता जुन्नर तालुक्यातील बाधित गावांमधून तीव्र विरोध सुरू झाला आहे. शेती, घरे आणि व्यवसाय वाचवण्यासाठी शेतकरी, ग्रामस्थ व सर्वपक्षीय नेते एकत्र आले असून, कोणत्याही परिस्थितीत महामार्ग होऊ न देण्याचा एकमुखी निर्धार त्यांनी केला आहे..Teacher Success Story: जिद्दीला सलाम! ज्या शाळेत विद्यार्थी म्हणून घडले, त्याच शाळेत आता शिक्षक म्हणून रुजू; कुलदीप बोडकेंची प्रेरणादायी भरारी.या महामार्गाच्या प्रश्नावर पुढील दिशा ठरवण्यासाठी रविवारी (ता. ३०) कोळवाडी येथे माजी आमदार बाळासाहेब दांगट यांच्या निवासस्थानी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत मंदाकिनी दांगट, माजी जिल्हा परिषद सदस्य अंकुश आमले, भाजपा नेते भगवान घोलप, बापूसाहेब कुमकर, सूरज वाजगे, सुभाष घोलप, पोपट राक्षे, रोहिदास गोडे, नितीन घोलप यांच्यासह विविध पक्षांचे पदाधिकारी, सरपंच, शेतकरी आणि व्यावसायिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. .महामार्गासाठी जमीन संपादन झाल्यास अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे तुकडे होतील, शेती व्यवसाय धोक्यात येईल आणि स्थानिक बाजारपेठांचे अर्थकारण कोलमडेल, अशी भीती उपस्थितांनी व्यक्त केली. बाधित गावांना एकत्र करून शासनाकडे हा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी करण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला..आम्हाला हा महामार्ग नकोच. या महामार्गाची गरज नाही. शेतकरी, व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना देशोधडीला लावून सरकारला नेमका कोणाचा विकास करायचा आहे, असा सवाल संतप्त ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे.महामार्गामुळे बाधित होणारी प्रमुख गावेसीतेवाडी, बगाडवाडी, पांगरी तर्फे मढ, तळेरान, मढ, वाटखळ, कोळवाडी, पिंपळगाव जोगा, डिंगोरे, मांदारणे, उदापूर, अहिनवेवाडी, रोहोकडी आणि ओतूर..बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णयराजकीय मतभेद बाजूला सारून सर्वपक्षीय एकजुटीने लढा उभारणार.बाधित गावांमध्ये व्यापक जनजागृती करून नागरिकांना संघटित करणार.महामार्ग रद्द करण्याची मागणी शासनाकडे ठामपणे मांडणार.मागणी मान्य न झाल्यास जुन्नर तालुक्यात तीव्र जनआंदोलन उभारणार..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.महामार्ग नकोच'' या भूमिकेवर सर्वपक्षीय नेते, ग्रामपंचायत पदाधिकारी, शेतकरी, व्यावसायिक आणि ग्रामस्थ एकत्र आल्याने जुन्नर तालुक्यातील हा प्रश्न आता अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. आगामी काळात या महामार्गाच्या विरोधात जुन्नर तालुक्यात मोठे जनआंदोलन उभारण्यात येणार आहे.- बापूसाहेब कुमकर, संतप्त ग्रामस्थ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.