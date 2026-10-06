कल्याण पर्व रौप्यमहोत्सव;
महाराष्ट्र स्वागत समितीची निवड
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. ६ : कर्नाटकातील बसवकल्याण (जि. बिदर) येथे २४, २५ व २६ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या कल्याण पर्व रौप्यमहोत्सवाच्या तयारीला वेग आला आहे. या महोत्सवासाठी महाराष्ट्र स्वागत समिती व पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली.
कुडलसंगम येथील बसव धर्मपीठाच्या श्री जगद्गुरू गंगादेवी माता आणि बसवकल्याण येथील अल्लमप्रभू शून्य पीठाधीश श्री जगद्गुरू सिद्धरामेश्वर स्वामी यांच्या मार्गदर्शनाखाली समितीची घोषणा करण्यात आली.
महाराष्ट्र स्वागत समितीच्या अध्यक्षपदी डॉ. अमरनाथ सोलापुरे यांची नियुक्ती करण्यात आली. समन्वयक म्हणून विजयकुमार हत्तुरे, तर सहसमन्वयक म्हणून प्रा. भीमराव पाटील, प्रा. सुनील हेंगणे, सतीश पाटील, मल्लिकार्जुन तगारे आणि शरण सुशीलकुमार जिवणे यांची निवड झाली.
बैठकीत महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतील बसवभक्तांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी जनजागृती मोहीम, निवास व्यवस्था, महाप्रसाद, दासोह, स्वयंसेवक नियोजन, वाहतूक व्यवस्था तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमांबाबत चर्चा करून नियोजन करण्यात आले.
रौप्य महोत्सवात देशभरातील संत-महंत, मठाधीश, धर्मगुरू, सामाजिक कार्यकर्ते आणि लाखो बसवभक्त सहभागी होणार आहेत. समाजबांधवांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
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