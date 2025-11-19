Vadgaon Sheri News : नदीपात्रात फेकला जातोय ओला कचरा; कल्याणी नगर, पर्यावरण प्रेमींचा संताप, कारवाईची मागणी

वडगाव शेरी - कल्याणीनगर येथे नदीपात्रात हॉटेलचा ओला कचरा प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये भरून रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेऊन मोठ्या प्रमाणात फेकण्यात येत आहे. या प्रकारामुळे नदी आणि नाल्याचा गळा घोटला गेला असून हा कचरा फेकण्यात आरोग्य विभागाचे काही कर्मचारी सहभागी असल्याचा संशय स्थानिक पर्यावरण प्रेमींनी व्यक्त केला आहे..नदी सुधार प्रकल्प आणि स्वच्छ भारत या अभियानांतर्गत शहराच्या सौंदर्याकडे पुणे महानगरपालिका प्रशासन विशेष लक्ष देत आहे. असे असताना कल्याणी नगर येथील पुलाशेजारी प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये भरून फेकलेला कचरा पाहिल्यानंतर पर्यावरण प्रेमींनी संताप व्यक्त केला आहे.हजारो पिशव्यांमधील कचरा हा एका दिवसात फेकणे शक्य नसून हा प्रकार मागील अनेक महिन्यांपासून येथे होत असल्याचे कचरा पाहिल्यानंतर लक्षात येते. कल्याणीनगर परिसरात मोठ्या प्रमाणात हॉटेल व्यवसायिक आहेत. त्यातील कोणते व्यावसायिक कोणाच्या आशीर्वादाने हा कचरा सरळ नदीपात्रात फेकतात याचा शोध महानगरपालिका प्रशासनाने तातडीने घेणे गरजेचे आहे..प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये भरून फेकलेला ओला कचरा कुजल्याने त्याची दुर्गंधी सर्वत्र पसरली आहे. पूर्वी याच ठिकाणी पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या घंटागाड्या उभ्या राहत होत्या. त्यातील कचरा कर्मचाऱ्यांनी येथे फेकला असल्याची शक्यता पर्यावरण प्रेमींनी त्यामुळे व्यक्त केली आहे.याविषयी वरिष्ठ आरोग्य अधिकारी मुकुंद घम म्हणाले, नदीपात्रात प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये ओला कचरा कोणी फेकला याचा शोध आम्ही घेणार आहोत. त्यानंतर दोषींवर कारवाई करण्यात येईल..श्रीधर गलांडे (सामाजिक कार्यकर्ते) -नदीपात्रात ओला कचरा फेकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी. महापालिकेनेच हा ओला कचरा नदीत टाकला की काय याची शंका येते. कारण काही दिवसापूर्वी याच रोडवर कचऱ्याच्या सर्व गाड्या थांबत होत्या. याची चौकशी व्हावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.