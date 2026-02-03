पुणे
Pune News : पुणे महानगरपालिकेच्या ताब्यात ७ आयसीयू खाटा; मोफत उपचार सेवा फेब्रुवारीपासून उपलब्ध
Kamala Nehru Hospital ICU free service Pune : पुणे, कमला नेहरू रुग्णालय: १७ आयसीयू खाटांपैकी ७ खाटा महानगरपालिकेकडे जात आहेत. फेब्रुवारी अखेर रुग्णांना मोफत आयसीयू सेवा, उपचार आणि साहित्य उपलब्ध होणार. अद्ययावत शस्त्रक्रियागृह आणि तज्ज्ञ डॉक्टर नियुक्तीसह सुविधा वाढेल.
पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या कमला नेहरू रुग्णालयातील अतिदक्षता विभाग (आयसीयू) खासगी संस्थेकडून चालवण्यात येतो. या संस्थेसोबत महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून सामंजस्य करार करण्यात येणार असून, रुग्णालयातील एकूण १७ आयसीयू खाटांपैकी (बेड) ७ खाटा महानगरपालिका ताब्यात घेणार आहे. या ७ खाटांवर दाखल होणाऱ्या रुग्णांना मोफत अतिदक्षता उपचार सेवा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. फेब्रुवारीअखेर ही सुविधा रुग्णांसाठी उपलब्ध होणार आहे.