Kamla Nehru Hospital :‘कमला नेहरू’मध्ये १७ डॉक्टर आज होणार रुजू

पुणे - पुणे महापालिकेच्या कमला नेहरू रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टरांना पुरेसे वेतन मिळत नसल्याने ते रुजू होत नव्हते. मात्र, रुग्णांना चांगली आरोग्य सेवा मिळावी, यासाठी वेगवेगळ्या तज्ज्ञ शाखेच्या डॉक्टरांना मासिक अडीच लाख वेतनवाढ महापालिकेने केली. येथे २५ तज्ज्ञ डॉक्टरांची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यापैकी १७ डॉक्टर बुधवारी (ता. १७) रुजू होणार आहेत. .महापालिकेचे सर्वांत मोठे रुग्णालय असलेल्या मंगळवार पेठेतील कमला नेहरू रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मनुष्यबळाचा अभाव होता. तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता असल्याने अनेकदा रुग्णांना ससून रुग्णालयात पाठवावे लागायचे..महापालिकेतर्फे अनेकदा डॉक्टरांच्या पदभरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र, वेतन कमी असल्याने जाहिरातीला डॉक्टरांचा प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यामुळे मनुष्यबळाचा प्रश्न कायम होता..दरम्यान, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी काही महिन्यांपूर्वी या रुग्णालयाची पाहणी केली. त्यानंतर त्यांनी रुग्णालयाच्या सुविधा वाढवण्यासाठी १३ कोटी रुपये मंजूर केले. तसेच पुरेशा वेतनाअभावी तज्ज्ञ डॉक्टर येत नसल्याचे लक्षात येताच त्यांनी त्यांचा वेतनातही वाढ करण्याचे ठरविले. तशी मंजुरी स्थायी समितीने दिली..त्यामध्ये २५ तज्ज्ञ डॉक्टर भरण्याचे व त्यांना अडीच लाख रुपयांचे वेतन मंजूर करण्यात आले. वेतनवाढीसह जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यावर २५ जागांसाठी सुमारे ७६ उमेदवारांचे अर्ज आले होते. आठवडाभर उमेदवारांच्या अर्जांची छाननी करून मुलाखती घेण्यात आल्या.एकूण २५ पैकी १७ डॉक्टर उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये ७ स्त्रीरोगतज्ज्ञ, ६ बालरोगतज्ज्ञ, २ भूलतज्ज्ञ आणि २ फिजिशियन यांचा समावेश आहे, अशी माहिती उपआरोग्य प्रमुख डॉ. कल्पना बळीवंत यांनी दिली.