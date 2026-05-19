Hospital Notice : कमला नेहरू रुग्णालयाला सहाय्यक आयुक्तांची नोटीस; जैववैद्यकीय कचरा मिश्र स्वरूपात साठवल्याचा ठपका

पुणे : कमला नेहरू रुग्णालयात चार दिवस साठवून ठेवण्यात आलेला कचरा हा जैववैद्यकीय कचराच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण न करता जैव वैद्यकीय कचरा व अन्य कचरा मिश्र स्वरूपात ठेवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याप्रकरणी कसबा-विश्रामबाग क्षेत्रीय कार्यालयाने रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षकांना व कचरा व्यवस्थापनाचे काम करणाऱ्या ‘श्री एंटरप्रायजेस’ या ठेकेदाराला नोटीस बजावली आहे. .कमला नेहरू रुग्णालयात चार दिवसांपासून कचरा उचलण्यासाठी गाडी आलेली नव्हती. त्यामुळे वैद्यकीय कचरा व अन्य ओल्या कचऱ्यामुळे या परिसरात प्रचंड दुर्गंधी पसरली होती. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतर महापालिकेची सुस्तावलेली यंत्रणा जागी झाली. आयुक्तांनी झाडाझडती घेतल्यानंतर कचरा उचलण्यासाठी गाडी पाठविण्यात आली. दरम्यान हा कचरा उचलताना त्यात जैववैद्यकीय कचऱ्याचाही समावेश असल्याचे निदर्शनास आले. त्यात वापरलेले डायपर, रक्ताचे डाग असलेले कपडे, रुग्णांच्या उपचारासाठी वापरण्यात आलेला इतर वैद्यकीय कचरा आढळून आला. हा प्रकार घनकचरा व्यवस्थापन नियम आणि जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन नियमांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे..१६ मे रोजी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या पथकाने केलेल्या पाहणीत हा प्रकार समोर आला. त्यानंतर रुग्णालय प्रशासनाला तत्काळ कचऱ्याचे वर्गीकरण करून योग्य पद्धतीने संकलन व विल्हेवाट लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विशेषतः जैववैद्यकीय कचरा स्वतंत्रपणे हाताळण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..आयुक्तांची दिशाभूलकमला नेहरु रुग्णालयातील कचऱ्यासंदर्भात महापालिकेच्या आरोग्य प्रमुख डॉ. नीना बोरूडे यांच्याकडे विचारणा केली असता हा मिश्र कचरा होता. यात वैद्यकीय कचरा नसल्याचा खुलासा केला होता. महापालिका आयुक्तांनाही हीच माहिती देण्यात आली होती. पण कसबा विश्रामबाग क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अहवालात या कचऱ्यात वैद्यकीय कचरा आढळल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आयुक्तांचीही दिशाभूल केल्याचा प्रकार समोर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.