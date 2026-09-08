अजित पवार यांचे नाव शेतकरी भवनाला देणार

तळेगाव दाभाडे, ता. ८ : कामशेत येथील मावळ तालुका सहकारी खरेदी-विक्री संघाच्या प्रस्तावित शेतकरी भवनाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव देण्याचा ठराव मासिक सभेत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. संचालक गणेश विनोदे यांनी प्रस्ताव मांडला, तर ज्येष्ठ संचालक भरत येवले यांनी अनुमोदन दिले.
आमदार सुनील शेळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली व सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या सहकार्याने कामशेत येथील संस्थेच्या जागेवर सुमारे १५ कोटी रुपये खर्चून सुसज्ज शेतकरी भवन उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. संस्थेने सहकार कृषी सेवा केंद्राच्या माध्यमातून खत व बियाणे विक्रीचा व्यवसाय पुन्हा सुरू केला असून, आगामी काळात पशुखाद्य व साखर विक्री केंद्र सुरू करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सभापती किरण हुलावळे व उपसभापती सुनीता केदारी यांनी सांगितले.
यावेळी सभापती किरण हुलावळे, उपसभापती सुनीता केदारी, माजी सभापती शिवाजी असवले, संचालक एकनाथ येवले, गणेश विनोदे, माणिक गाडे, ज्ञानेश्वर निंबळे, शहाजी कडू, बाजीराव वाजे, रुपेश घोजगे, रमेश भुरुक, विष्णू घरदाळे, प्रमोद दळवी, मधुकर जगताप, मनीषा आंबेकर, आशा खांडभोर, विष्णू मुऱ्हे, विठ्ठल घारे आदी उपस्थित होते.
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