Kamshet double murder case solved: कामशेतमधील दुहेरी खुनाचा उलगडा; सीसीटीव्ही व तांत्रिक तपासाच्या आधारे दोघांना अटक

मंचर : कामशेत (ता.मावळ) शहरांमध्ये रविवारी (ता.२९ मार्च) रोजी रोहिदास चव्हाण व आकाश दत्ता पिंगळे (दोघे रा. साई ता.मावळ ) यांच्या खुनाचा छडा लावण्यात पोलिसांना यश आले आहे. सी.सी.टी.व्ही. फुटेजच्या तपासणीनंतर आरोपी रणजीत रामचंद्र वाडेकर (वय ३६) व निखिल जितेंद्र माने (वय २८ दोघे रा.दौंड कॉलनी कामशेत ) यांना अटक केली आहे. जुन्या रागातून सदर घटना घडली आहे..सी.सी.टी.व्ही. तपासणी, गोपनिय माहीती घेणे, तांत्रीक तपास करणे, तसेच यातील मयत व जखमीचे अंगावरील कपड्यावर रंगाचे डाग असल्याने मजुर कट्टयावर शोध घेणे करीता पथक रवाना करुन, गुन्ह्याचा सखोल तपास सुरु केला. अशी माहिती पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदिप सिंह गिल्ल यांनी पुणे येथे गुरुवारी (ता.९) झालेल्या पत्रकार परिषदेत माहिती दिली..कामशेत येथे झालेल्या दोन्ही गंभीर घटनेने शहरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते. सदर घटनेचा पोलीसांनी तत्परतेने तपास करुन रणजीत रामचंद्र वाडेकर (वय ३६) व निखील जीतेंद्र माने (वय २८, दोघे रा.दौंडे कॉलनी. कामशेत, ता.मावळ) त्याचा मिञ रोहीदास चव्हाण यांनी संगनमत करुन आकाश पिंगळे यांचे डोक्यात दगड घालुन त्याचा खुन केला. या घटनेबाबत रोहीदास चव्हाण हा बाहेर चर्चा करत आहे. त्यामुळे आपण पकडले जावु त्याचा भितीयुक्त राग मनात धरुन रणजीत वाडेकर व निखील माने यांनी रोहीदास चव्हाण याचाही खून केला..पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदिप सिंह गिल्ल, अपर पोलीस अधीक्षक रमेश चोपडे, लोणावळा उपविभागीय अधिकारी गजानन टोम्पे, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक आकाश पवार, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सतिश पाटील यांच्यासह कामशेत पोलीस पथकाने गुन्ह्याचा तपास केला.