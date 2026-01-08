पुणे

Ambegaon News : कपिल काळेंचा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेना प्रवेश; राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का!

Shiv Sena Entry : घोडेगाव येथील स्वर्गीय माजी आमदार बी.डी. अण्णा काळे यांचे नातू कपिल काळे यांनी शिवसेनेत प्रवेश करून स्थानिक राजकारणात मोठी खळबळ उडवली आहे. या प्रवेशामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि दिलीप वळसे पाटील यांना मोठा धक्का बसला आहे.
चंद्रकांत घोडेकर, घोडेगाव
घोडेगाव : घोडेगाव (आंबेगाव) येथील स्वर्गीय माजी आमदार बी डी अण्णा काळे यांचे नातू कपिल दिलीप काळे यांनी आज मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेना पक्षात जाहीर समर्थक कार्यकर्त्यांसह प्रवेश केला.यामुळे घोडेगावात मोठी खळबळ उडाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला व माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना हा मोठा धक्का आहे.

