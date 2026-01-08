Ambegaon News : कपिल काळेंचा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेना प्रवेश; राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का!

घोडेगाव : घोडेगाव (आंबेगाव) येथील स्वर्गीय माजी आमदार बी डी अण्णा काळे यांचे नातू कपिल दिलीप काळे यांनी आज मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेना पक्षात जाहीर समर्थक कार्यकर्त्यांसह प्रवेश केला.यामुळे घोडेगावात मोठी खळबळ उडाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला व माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना हा मोठा धक्का आहे..माजी आमदार बी डी अण्णा काळे यांचा दिलीप वळसे पाटील यांना निवडून आणण्यात मोठा वाटा होता. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात विभाजन झाल्यानंतरही बी डी काळे यांचे घराणे वळसे पाटील यांच्या मागेच उभे राहिले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून उमेदवारी मिळावी यासाठी कपिल काळे तीव्र इच्छुक होते..Pune: सहा स्थानकांवर नवीन प्लॅटफॉर्म, ६० नव्या गाड्या अन्...; पुणे लोकल नेटवर्कचा कायापालट होणार, प्रवाशांना मोठा दिलासा.कपिल काळे यांच्या प्रवेशासाठी जिल्हाप्रमुख देवीदास दरेकर यांनी विशेष प्रयत्न केल्याचे समजते. घोडेगाव पेठ जिल्हा परिषद गटात देविदास दरेकर यांच्या पत्नी सुवर्णाताई दरेकर या जिल्हा परिषदेसाठी गेली महिन्याभरापासून प्रचारात उतरल्या आहेत. येथे घोडेगाव गण सर्वसाधारण जागा राखीव असल्याने येथे मोठी रस्सीखेच होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून उमेदवारी मिळावी यासाठी कपिल काळे यांनी प्रयत्न केले होते. ते इच्छुकही होते. परंतु आपणास उमेदवारी मिळत नाही हे लक्षात घेऊन त्यांनी आज शिवसेना पक्षात मुंबई येथे प्रवेश केला ..जुन्नरचे आमदार शरद सोनवणे , संपर्कप्रमुख राम रेपाळे , दिलीप घोडेकर , उपजिल्हाप्रमुख प्रकाश वाडेकर, विजय माने यावेळी उपस्थित होते. घोडेगाव हे राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाचे गाव आहे. येथे अनेक सरकारी कार्यालय असून विविध राजकीय पक्षांचा येथे नेहमीच बोलबाला आहे. कपिल काळे यांचे वडील दिलीप काळे यांनी शरद सहकारी बँकेत संचालक म्हणून काम केले आहे. तर त्यांचे चुलते जयसिंग काळे यांनी शरद सहकारी बँकेत चेअरमन म्हणून काम केले होते..घोडेगाव परिसरात या घराण्याचा मोठा जनसंपर्क असल्याने येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विरोधात कडवी झुंज शिवसेना पक्ष देईल असे चित्र निर्माण झाले आहे. कपिल काळे तरुण असून तरुणांचा मोठा पाठिंबा त्यांना मिळेल असे खाजगीत अनेक तरुणांनी सांगितले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून घोडेगाव गणासाठी कैलासबुवा काळे व घोडेगाव पेठ जिल्हा परिषद गटात मंगल हुले यांनी जनसंपर्क सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.