Manchar News : करण तांबडेची इंडियन आर्मीमध्ये निवड; तांबडेमळ्यात व अवसरी खुर्द गावात सवाद्य मिरवणुक

मंचर - तांबडेमळा (ता. आंबेगाव) येथील करण रखमाजी तांबडे यांची इंडियन आर्मीमध्ये निवड झाल्याने तांबडेमळा व अवसरी खुर्द ग्रामस्थांनी सवाद्य मिरवणूक काढून करणचे अभिनंदन केले..गावात उत्साहाचे वातावरण आहे. करणचे प्राथमिक शिक्षण तांबडेमळा येथील जिल्हा परिषद शाळेत झाले. माध्यमिक शिक्षण विद्या विकास मंदिर (अवसरी बुद्रुक) व भैरवनाथ विद्यालय (अवसरी खुर्द) येथे पूर्ण झाले..उच्च माध्यमिक शिक्षण महात्मा गांधी विद्यालय, मंचर येथे व त्यानंतर अभियांत्रिकीसाठी कुरण (ता. जुन्नर) येथील जयहिंद कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग मध्ये प्रवेश घेतला. अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत असतानाच करण यांनी आर्मी भरतीचा अभ्यास व तयारी केली होती.श्री काळभैरवनाथ मंदिरासमोर ग्रामस्थांच्या हस्ते सन्मान झाल्यानंतर करण भारावून गेला होता..लहानपणापासून ते आजचा दिवस हा संपूर्ण प्रवास माझ्यासाठी एक कठोर परीक्षा होती. खेड्यात वाढल्यामुळे देशसेवेची ओढ मनात लहानपणापासूनच होती. भरतीची तयारी करताना अनेक अपयश, संकटांना सामोरे जावे लागले; पण हार न मानता संघर्ष करत स्वप्न पूर्ण केले. या यशामागे माझ्या आई अनिता,वडिल रखमाजी, आजी–आजोबांचे व सुनील निघोट सरांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. देशसेवेची संधी मिळाल्याने मनस्वी आनंद झाला.'- करण तांबडे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.