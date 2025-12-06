पुणे

Manchar News : करण तांबडेची इंडियन आर्मीमध्ये निवड; तांबडेमळ्यात व अवसरी खुर्द गावात सवाद्य मिरवणुक

करण तांबडे यांची इंडियन आर्मीमध्ये निवड झाल्याने तांबडेमळा व अवसरी खुर्द ग्रामस्थांनी सवाद्य मिरवणूक काढून करणचे अभिनंदन केले.
डी. के. वळसे पाटील
indian army
motivational story

