Khed Fire Incident : करंजविहिरेत शॉर्ट सर्किटमुळे भीषण आग; तीन कौलारू घरे जळून खाक!

आंबेठाण : करंजविहिरे ( ता.खेड ) येथील तळशेत येथे शॉर्ट सर्किटमुळे घरांना लागलेल्या आगीत घरासह आतील साहित्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. एकमेकांना लागून तीन कौलारू घरे असल्याने या आगीची झळ तीनही घरांना बसली आहे.सुदैवाने यात जीवितहानी झाली नसली तरी वित्तहानी मात्र मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. तळशेत वस्ती येथे लक्ष्मी बाळू दिवेकर,मोहन महादू दिवेकर,विठ्ठल गजाबा कोळेकर यांची घरे एकमेकांना लागून आहेत..सकाळच्या सुमारास घरात शॉर्ट सर्किट झाल्याने आग लागली. त्यानंतर आग वाढल्याने घरातील गॅस सिलेंडरचा देखील स्फोट झाला.यामध्ये तीनही घरातील सर्व साहित्य खाक झाले आहे. यात महत्वाची कागदपत्रे,काही दागिने,बचत ठेव आणि पोस्टाच्या योजनेची गोळा केलेले पैसे जळाले आहेत. चाकण एमआयडीसी आणि चाकण नगरपरिषद यांच्या अग्निशामक दलाच्या गाड्या आल्यानंतर आग विझविण्यात आली.परंतु तोपर्यंत सर्व साहित्य जळाले होते..पूना लिंक रोडवर दिवसा अवजड वाहन बंदीची मागणी.नुकसानग्रस्त खालील नागरिकांना मदत करण्याचे आवाहन :-१) लक्ष्मी बाळू दिवेकर ( अंगणवाडी सेविका ) - 7822057603२) मोहन महादू दिवेकर - 9112051825 / 8668931896३) विठ्ठल गजाबा कोळेकर - 8104737589. मला आगीची घटना समजल्यानंतर मी स्वतः काही मिनिटात घटनेसाठी पोहोचलो.आम्ही सगळ्यांना आवाहन करून या गरीब कुटुंबाला आधार देऊन तात्पुरती व्यवस्था करणेसाठी ५२ हजार रुपये जागेवर गोळा करून दिले आहेत.यासाठी स्थानिक नागरिकांनी देखील आर्थिक मदत केली आहे.तसेच पुढील आवश्यक कामांसाठी मदत करणार आहे.- शरद बुट्टेपाटील ( माजी जिल्हा परिषद सदस्य ).नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अधिकाधिक कशा पद्धतीने मदत करता येईल यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करावे.तसेच नागरिकांनी देखील या कुटुंबांना शक्य होईल त्या पद्धतीने मदत करावी.तलाठ्यांसह आम्ही या ठिकाणी उपस्थित राहून पंचानामा करत आहोत.* सचिन मरगज ( पोलीस पाटील,करंजविहिरे ) -.