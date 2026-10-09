करंजे पेठेत पाण्यासाठी रास्ता रोको
सातारा, ता. ९ : अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यास कंटाळलेल्या करंजे पेठेतील नागरिकांनी शुक्रवारी सकाळी मुख्य रस्त्यावर पाण्याची रिकामी भांडी ठेवत रास्ता रोको आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे येथील मुख्य मार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती.
करंजे पेठेतील काही भागांत काही दिवसांपासून अपुऱ्या प्रमाणात पाणीपुरवठा होत होता. पाणीपुरवठ्याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही त्यात सुधारणा होत नसल्याने नागरिकांत रोष होता. त्यातच गेल्या चार दिवसांपासून अत्यंत कमी दाबाने पाणी येत असल्याने नागरिकांची पाण्यासाठी मोठी तारांबळ उडाली होती. त्यामुळे संतापलेल्या नागरिकांनी करंजे येथील महालक्ष्मी मंदिराच्या वळणावर शुक्रवारी सकाळी अचानक रास्ता रोको केला. पाण्याची रिकामी भांडी रस्त्यावर ठेवत नागरिकांनी संपूर्ण मार्ग रोखून धरला. यामुळे बसस्थानकाकडून मोळाच्या ओढ्याकडे जाणारी आणि त्याठिकाणाहून येणारी वाहतूक पूर्णपणे थांबली. आंदोलनाची माहिती मिळाल्यानंतर शहर वाहतूक शाखेचे अधिकारी, कर्मचारी त्याठिकाणी दाखल झाले. यादरम्यान पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंता शहाजी वाठारे हे देखील त्याठिकाणी दाखल झाले. त्यांनी नागरिकांचे मत ऐकून घेत पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने राबवण्याच्या सूचना कर्मचाऱ्यांना केल्या.
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सातारा : करंजे पेठेतील नागरिकांनी रोखलेला रस्ता. (प्रमोद इंगळे : सकाळ छायाचित्रसेवा)
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