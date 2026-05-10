पुणे

ज्येष्ठ महिलेच्या खूनप्रकरणी नातेवाईकाला अटक

चाकण, ता. १० : करंजविहिरे (ता. खेड) येथील ८० वर्षीय महिलेचा खून करून दागिने लुटणाऱ्या आरोपीला महाळुंगे पोलिसांनी अटक केली आहे. कैलास कुंडलिक मरगज (वय ३६) असे आरोपीचे नाव असून, त्याने सिंधूबाई मरगज यांची हत्या केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना २ मे रोजी रात्री आठच्या सुमारास मरगज वस्ती येथे घडली. आरोपी कैलास याने त्याच्या भावकीतील सिंधूबाई मरगज यांचे २५ हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने जबरदस्तीने काढून घेतले आणि त्यांचा गळा दाबून खून केला. हत्येनंतर पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने त्याने मृतदेह करंजविहिरे-धामणे मार्गावरील भामा नदीच्या पात्रात फेकून दिला.
याप्रकरणी समीर मरगज यांनी महाळुंगे उत्तर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दिगंबर सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी तपास करून आरोपीला बेड्या ठोकल्या आहेत. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून पोलिस अधिक तपास करत आहेत.

