कऱ्हाड आवाजाच्या मर्यादा ओलांडल्या

कऱ्हाडला आवाजाच्या मर्यादा ओलांडल्या
दुर्गादेवी विसर्जन मिरवणुकीत पोलिसांच्या पुढ्यातच डीजेचा दणदणाट
कऱ्हाड, ता. २१ ः कायदे कागदावर, नियम हवेत आणि सामान्य नागरिकांचे जगणे मुश्कील, अशी अवस्था शहरात काल पार पडलेल्या दुर्गादेवी विसर्जन मिरवणुकीत पाहायला मिळाला. निवडणुकीतील डीजेच्या आवाजाच्या मर्यादेचे झालेले उल्लंघनाचे विदारक चित्र अनुभवयास मिळाले. शहरात ४५ सार्वजनिक दुर्गादेवींच्या मूर्तींचे विसर्जन झाले. त्यातील तब्बल ३० मंडळांनी प्रशासनाला थेट आव्हान देत मोठ्या आवाजाची ध्वनिक्षेपके आणि डीजेचा दणदणाट केला.
दुर्गादेवीच्या विसर्जनामुळे शहरात तगडा पोलिस बंदोबस्त तैनात असतानाही मोठ्या आवाजाच्या दणदणाटाला कोणीही रोखू शकले नाही. अधिकाऱ्यांच्या व पोलिसांच्या डोळ्यांदेखत दमदणाट सुरू असतानाही, खाकीने कोणतीही आडकाठी न करता केवळ बघ्याची भूमिका घेतली. विसर्जन मिरवणुकीत ३० हून अधिक मंडळांनी आवाजाच्या डेसिबलच्या मर्यादा ओलांडल्या. लहान मुले, वृद्ध आणि रुग्णांना कर्णकर्कश आवाजामुळे प्रचंड त्रास सहन करावा लागला.
दर वर्षी प्रशासनाकडून शांतता बैठकांचा फार्स केला जातो आणि नियमांचे पालन करण्याचे इशारे दिले जातात. मात्र, प्रत्यक्षात विसर्जनाची वेळ आली, की पोलिस प्रशासन आणि आयोजक यांच्यातील साटेलोटं उघड होते. मध्यरात्रीपर्यंत सुरू असलेल्या या तांडवामुळे कऱ्हाडची शांतता पूर्णपणे कोलमडली. कऱ्हाडकरांच्या सहनशीलतेचा आता अंत झाला आहे. केवळ कागदी नोटिसा न दाखवता, नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या त्या ३० मंडळांवर आणि हलगर्जीपणा करणाऱ्या पोलिस प्रशासनावर वरिष्ठांकडून काय कारवाई होते, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
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कऱ्हाड ः दुर्गादेवीच्या विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी मंडळांनी लावलेल्या डीजेच्या आवाजाने साऱ्या मर्यादा तोडल्या होत्या.
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