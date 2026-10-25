Dilip Walse Patil: कर्जतमधील वृक्षतोडीचा भीमाशंकर अभयारण्याशी संबंध नाही; दिलीप वळसे पाटलांचे स्पष्टीकरण

-डी. के. वळसे पाटीलमंचर : रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील सायडोंगर परिसरात सुरू असलेल्या वृक्षतोडीच्या प्रकरणाचा भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्याशी संबंध जोडणे चुकीचे आहे. दोन्ही ठिकाणांची भौगोलिक परिस्थिती आणि हद्द वेगळी असल्याने अपुऱ्या माहितीच्या आधारे अभयारण्याचे नाव वृक्षतोडीशी जोडू नये, असे आवाहन माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केले..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.कर्जत तालुक्यातील वृक्षतोडीच्या घटनेचा संदर्भ देताना भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्याचे नाव जोडल्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. वनक्षेत्राशी संबंधित बातम्या प्रसिद्ध करताना संबंधित ठिकाणाची भौगोलिक माहिती आणि वस्तुस्थिती तपासणे आवश्यक आहे. चुकीच्या संदर्भामुळे भीमाशंकर अभयारण्याची प्रतिमा मलिन होऊ नये, याची माध्यमांनी काळजी घ्यावी, असे वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केले..दरम्यान, भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्याच्या हद्दीत बेकायदा वृक्षतोड सुरू असल्याचे वृत्त वन विभागाने फेटाळले आहे. पुणे वनवृत्ताचे वनसंरक्षक आशिष ठाकरे यांनीही याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यामुळे कर्जत तालुक्यातील वृक्षतोडीची घटना आणि भीमाशंकर अभयारण्यातील परिस्थिती यांची गल्लत न करता अधिकृत माहितीच्या आधारेच वृत्तांकन करावे, असे त्यांनी नमूद केले..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.वस्तुस्थितीची खातरजमा आवश्यक“कर्जतमधील वृक्षतोडीचा भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्याशी संबंध जोडणे योग्य नाही. कोणतीही माहिती प्रसिद्ध करण्यापूर्वी तिची वस्तुस्थिती तपासावी. चुकीच्या संदर्भामुळे अभयारण्याची बदनामी होणार नाही, याची माध्यमांनी दक्षता घ्यावी.”— दिलीप वळसे पाटील, माजी गृहमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.