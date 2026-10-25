पुणे

Dilip Walse Patil: कर्जतमधील वृक्षतोडीचा भीमाशंकर अभयारण्याशी संबंध नाही; दिलीप वळसे पाटलांचे स्पष्टीकरण

Walse Patil Clarifies Bhimashankar Sanctuary Tree Felling Reports: भीमाशंकर अभयारण्यातील बेकायदा वृक्षतोडीचे वृत्त वन विभागाने फेटाळले
Dilip Walse Patil Clarifies Karjat Tree Felling Case Is Separate From Bhimashankar Wildlife Sanctuary in Pune Region

Dilip Walse Patil Clarifies Karjat Tree Felling Case Is Separate From Bhimashankar Wildlife Sanctuary in Pune Region

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डी. के. वळसे पाटील
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-डी. के. वळसे पाटील

मंचर : रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील सायडोंगर परिसरात सुरू असलेल्या वृक्षतोडीच्या प्रकरणाचा भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्याशी संबंध जोडणे चुकीचे आहे. दोन्ही ठिकाणांची भौगोलिक परिस्थिती आणि हद्द वेगळी असल्याने अपुऱ्या माहितीच्या आधारे अभयारण्याचे नाव वृक्षतोडीशी जोडू नये, असे आवाहन माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केले.

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