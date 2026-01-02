आपघातात दोन तरूण गंभीर जखमी
करमाळा-कोर्टी रस्त्यावर
अपघात; दोन तरुण गंभीर
करमाळा, ता. २ : करमाळा- कोर्टी रस्त्यावरील विहाळ साखर कारखान्या जवळील पेट्रोल पंपासमोर ट्रॅक्टरला मागून जोरदार धडक दिल्याने दुचाकीवरील दोन तरुण गंभीर जखमी झाले आहेत. शुक्रवारी (ता. २) सायंकाळी सातच्या सुमारास हा अपघात झाला.
विहाळ कारखान्या जवळील नायरा पेट्रोल पंपासमोर रस्त्याच्या कडेला थांबलेल्या ट्रॅक्टरला मागून दुचाकीची जोरदार धडक झाली. यात दुचाकीवरील लखन काशिनाथ पवार (वय २६, रा. रावगाव, ता. करमाळा) आणि रोशन शंकर महानवर (वय २५, रा. नागपूर) हे दोन तरुण गंभीर जखमी झाले. अपघाताची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत जखमींना मदत केली. जखमींना तातडीने उपचारासाठी करमाळा उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांची प्रकृती गंभीर आहे.
