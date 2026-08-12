पुणे

कर्नाटकात नव्या मंत्र्यांना खात्यांचे वाटप

कर्नाटकात नव्या मंत्र्यांना खात्यांचे वाटप
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बंगळूर, ता. १२ : कर्नाटकातील राजकारणात उत्सुकता निर्माण करणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपाचा तिढा अखेर सुटला आहे. मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळातील नव्या मंत्र्यांना खात्यांचे वाटप केले.लक्ष्मण सवदी यांना सहकार खाते मिळाले आहे. राज्यपालांना मंजुरी देत मंत्रिमंडळ यादी अधिकृत केली आहे.
राज्यातील १९ आमदारांनी तीन ऑगस्ट रोजी मंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. मात्र, खातेवाटप झाले नव्हते. मंत्रिपद न मिळाल्याने नाराज असलेल्या आमदारांची समजूत काढणे, जातीय समीकरणे, प्रादेशिक समतोल आणि काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वासोबत झालेल्या प्रदीर्घ चर्चेमुळे खातेवाटपाला विलंब झाला.

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