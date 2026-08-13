Gelatin Blast: पुण्यातल्या कामगाराचं भयंकर कृत्य! कमरेला स्फोटकं बांधून सासरवाडीत पोहोचला, एक बटण दाबलं अन् सगळं संपलं

Gulbarga Blast News: पुण्यात एका दगड खाणीत काम करणाऱ्या ४९ वर्षीय व्यक्तीने सासरवाडीत जाऊन स्फोट घडवून आणल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. त्याने कमरेला जिलेटिनच्या कांड्या बांधून हा स्फोट घडवून आणला. या स्फोटात त्या कामगाराचा आणि त्याच्या १५ वर्षांच्या मुलीचा जागीच मृत्यू झाला. तर कुटुंबातील पाच सदस्य गंभीर जखमी झाले आहेत..शिवलाल राठोड असं त्या मजुराचं नाव होतं. तो पुण्यात एका दगडी खाणीत कामाला होता. त्याचा आणि त्याची पत्नी सविता यांच्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून वाद सुरू होता. रोजच्या भांडणाला कंटाळून सविता आपला १९ वर्षांचा मुलगा आणि १५ वर्षांची मुलगी यांना घेऊन आपल्या माहेरी निघून गेली होती..Biogas Project : बायोगॅस प्रकल्पासाठी १७० कोटींचा वाढीव खर्च? - ठेकेदाराला दर कमी करण्यासाठी दिले पत्र.कर्नाटकातील कलबुर्गी जिल्ह्यातील आळंद तालुक्यातील मटकी तांडा हे शिवलालच्या सासरवाडीचं गाव होतं. मंगळवारी सकाळी शिवलाल अचानक आपल्या सासूरवाडीत पोहोचला आणि त्याने पत्नी व सासरच्या मंडळींशी वाद घालण्यास सुरुवात केली. वाद विकोपाला गेल्यानंतर त्याने घरातील एका खोलीचा दरवाजा आतून बंद करून घेतला..शिवलालने आपल्या कमरेला स्फोटकांचा बेल्ट बांधलेला होता. घरातील मंडळींना काही समजण्याच्या आतच त्याने या स्फोटकांचा स्फोट घडवून आणला. हा स्फोट इतका भीषण होता की संपूर्ण परिसर हादरून गेला. या स्फोटात शिवलालचा जागीच मृत्यू झाला, तर जवळच बसलेली त्याची १५ वर्षांची मुलगीही या स्फोटामुळे मृत्युमुखी पडली. या दुर्घटनेत शिवलालची पत्नी सविता, १९ वर्षांचा मुलगा प्रकाश, तसेच नातेवाईक सुरेखा चव्हाण (३०), विवेक चव्हाण (१२) आणि नितेश हे गंभीर जखमी झाले आहेत..Sangli Accident: रेणावी घाटात काळाचा घाला! दोन एसटी बस समोरासमोर धडकल्या, तीन जणांचा मृत्यू, काही जखमी.पुण्यातील दगड खाणीत काम करत असल्यामुळे शिवलाल याला स्फोटकांची माहिती होती. त्याने कामाच्या ठिकाणी बेकायदेशीरपणे जिलेटिन आणि डिटोनेटर चोरून कलबुर्गी येथे आणल्याचा प्राथमिक संशय पोलिसांना आहे. या प्रकरणी पोलीस अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.