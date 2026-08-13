पुणे

Gelatin Blast: पुण्यातल्या कामगाराचं भयंकर कृत्य! कमरेला स्फोटकं बांधून सासरवाडीत पोहोचला, एक बटण दाबलं अन् सगळं संपलं

Karnataka Gelatin Blast: शिवलाल राठोड असं त्या मजुराचं नाव होतं. तो पुण्यात एका दगडी खाणीत कामाला होता. त्याचा आणि त्याची पत्नी सविता यांच्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून वाद सुरू होता.
Gelatin Sticks Detonation

Gelatin Sticks Detonation

esakal

संतोष कानडे
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Gulbarga Blast News: पुण्यात एका दगड खाणीत काम करणाऱ्या ४९ वर्षीय व्यक्तीने सासरवाडीत जाऊन स्फोट घडवून आणल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. त्याने कमरेला जिलेटिनच्या कांड्या बांधून हा स्फोट घडवून आणला. या स्फोटात त्या कामगाराचा आणि त्याच्या १५ वर्षांच्या मुलीचा जागीच मृत्यू झाला. तर कुटुंबातील पाच सदस्य गंभीर जखमी झाले आहेत.

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