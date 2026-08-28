कर्नाटकात पोलिसांच्या जोखीम भत्त्यात वाढ

बंगळूर, ता. २८ : राज्यातील जनतेच्या संरक्षणाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या पोलिसांचे जीवनमान अधिक चांगले व्हावे, यासाठी त्यांच्या जोखीम भत्त्यात आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण या राज्यांच्या धर्तीवर ५० टक्के वाढ करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी आज केली.
कर्नाटक राज्य पोलिसांसाठी आयोजित सर्वंकष क्षमता-वृद्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्घाटन बंगळूर येथील माणेक शॉ मैदानावर केल्यानंतर ते बोलत होते. पोलिसांच्या आर्थिक गरजांना सरकारकडून प्राधान्य दिले जाईल. गृह विभागाकडून पोलिसांना आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. बंगळूर हे जागतिक शहर असून जगभरातील लोकांचे या शहराकडे लक्ष आहे. त्यामुळे पोलिस दल अधिक सक्षम आणि तंत्रज्ञानसज्ज असणे आवश्यक असल्याचे शिवकुमार यांनी नमूद केले. राज्य पोलिसांना अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रशिक्षण देणाऱ्या राष्ट्रीय सुरक्षा दलाचे (एनएसजी) आभार मानताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘सज्जनांचे रक्षण करणे आणि दुर्जनांना शिक्षा करणे हाच धर्म आहे. तुम्ही सर्वजण अत्यंत निष्ठेने हे धर्मकार्य करत आहात. समाजात अशांतता निर्माण झाली किंवा कायदा व सुव्यवस्था बिघडली की, नागरिकांच्या संरक्षणासाठी तुम्ही पुढे येता.’’
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