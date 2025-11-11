पुणे

Pune Traffic: कार्तिक यात्रेनिमित्त पुण्यात उद्या वाहतूक व्यवस्थेत बदल; पालखीमार्ग टाळण्याचं आवाहन

Traffic Diversions on Palkhi Route in Pune for Kartik Yatra and Sant Dnyaneshwar Maharaj Sanjeevan Samadhi Sohala: बुधवारी पुणेकरांनी पालखी मार्ग टाळून प्रवास करण्याचं आवाहन करण्यात आलेलं आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे: संत ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधी सोहळा आणि कार्तिक यात्रेनिमित्त संत नामदेव महाराज यांच्यासह इतर पालख्यांचे शहरात आगमन झाले आहे. या पालख्यांचे बुधवारी (ता. १२) सकाळी आळंदीच्या दिशेने प्रस्थान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर वाहतूक शाखेकडून पालखी मार्गावर वाहतूक बदल करण्यात येणार आहेत.

