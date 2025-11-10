पुणे

Karuna Munde : करुणा मुंडेंचा पक्ष लढविणार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका

स्वराज्य शक्ती सेना हा माझा पक्ष असून, महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आम्ही लढवणार आहोत.
karuna munde

karuna munde

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - 'स्वराज्य शक्ती सेना' हा माझा पक्ष असून, महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आम्ही लढवणार आहोत. राज्यातील शेतकरी, उद्योगपती, शिक्षक सगळे त्रस्त आहेत. प्रस्थापित पक्ष केवळ तोडा फोडा राजकारण करत आहेत. त्यामुळे मतदारांनी आता जुन्या ऐवजी नव्या लोकांना संधी दिली पाहिजे, असे आवाहन केले.

Loading content, please wait...
pune
Karuna Munde

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com