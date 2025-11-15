पुणे

Karve Nagar Encroachment : कर्वेनगरमधील सरकारी मालमत्ता विद्रूप, प्रमुख रस्ते, चौकांमध्ये अनधिकृत फलक; कारवाईची आवश्यकता

Illegal Hoardings Wreck Public Property : कर्वेनगरमध्ये म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल या डी.पी. रस्त्यावर प्रमुख चौक, भिंती आणि खांबांवर बेकायदा बॅनर-फलक लावून सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रुपीकरण केले जात आहे, मात्र आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासन कोणतीही दंडात्मक कारवाई न करता बघ्याची भूमिका घेत आहे.
Illegal Hoardings Wreck Public Property

Illegal Hoardings Wreck Public Property

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कर्वेनगर : म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल या रस्त्यावर प्रमुख चौक, सार्वजनिक इमारतींच्या भिंती, विद्युत खांब तसेच झाडांवर फलक, बॅनर, कार्यक्रमांच्या जाहिराती लावून सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रुपीकरण करण्यात येत आहे. अनेक ठिकाणी परवानगीशिवाय हे फलक लावण्यात आले आहेत.

Loading content, please wait...
pune
Development
Traffic
traffice police

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com