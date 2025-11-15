Karve Nagar Encroachment : कर्वेनगरमधील सरकारी मालमत्ता विद्रूप, प्रमुख रस्ते, चौकांमध्ये अनधिकृत फलक; कारवाईची आवश्यकता

कर्वेनगर : म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल या रस्त्यावर प्रमुख चौक, सार्वजनिक इमारतींच्या भिंती, विद्युत खांब तसेच झाडांवर फलक, बॅनर, कार्यक्रमांच्या जाहिराती लावून सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रुपीकरण करण्यात येत आहे. अनेक ठिकाणी परवानगीशिवाय हे फलक लावण्यात आले आहेत..आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कर्वेनगर परिसरात इच्छुक उमेदवारांकडून मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विविध मार्गांचा अवलंब केला जात आहे. त्यातूनच डी.पी. रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात बेकायदा फलक आणि बॅनरबाजी सुरू झाली आहे. प्रशासनाच्या नियमांनुसार अशा बेकायदा फलकांवर दंडात्मक कारवाई होणे आवश्यक असताना प्रत्यक्षात असे होताना दिसून येत नाही. .Nagpur Crime: नागपूर हादरलं! एम्समधील डॉक्टर तरुणीने संपवले जीवन; चार महिन्यांत दुसरी धक्कादायक घटना.याकडे महापालिका प्रशासन बघ्याची भूमिका घेत आहे. काही ठिकाणी फ्लेक्स काढून केवळ लाकडी सागांडे ठेवले आहेत. या अनधिकृत फलकांवर लगाम लावण्यासाठी ठोस कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे..अनधिकृत फलकांवर कारवाई नियमित सुरू आहे. तसेच काही नागरिकांवर गुन्हे दाखलही झाले असून, दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. कारवाईनंतर पुन्हा फ्लेक्स लागले असल्यास त्यांच्यावर पुन्हा कारवाई करण्यात येईल.- सोमनाथ आढाव, सहाय्यक आयुक्त, वारजे-कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.