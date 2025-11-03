PMC News : कर्वेनगरमध्ये अनधिकृत फलकांचा विळखा; महापालिकेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष

कर्वेनगर : परिसरातील प्रभाग क्रमांक ३० येथील बसथाब्यांना सध्या अनधिकृत फलकांनी वेढले आहे. महापालिकेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून केवळ चमकोगिरीसाठी लावलेल्या या फलकांमुळे परिसर विद्रूप झाला आहे..महापालिकेच्या जाहिरात विभागाकडून बसथांबा किंवा सार्वजनिक ठिकाणी जाहिरात फलक लावण्यासाठी ठराविक शुल्क भरून परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया पूर्णपणे दुर्लक्षित झाली असून यामध्ये शासकीय महसुलाचेही नुकसान होत आहे..कर्वेनगर भागातील मुख्य बसथांबा शेडवर परवानगी न घेता हे फलक लावले आहेत. हे फलक प्रवाशांच्या सोयीवर अनेकदा परिणाम करतात. याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने फलक लावून चमकोगिरी करणाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळत आहे..बसथांब्यावर जाहिरातीचे काम ठेकेदारामार्फत करण्यात येते. कर्वेनगर भागातील बसथांब्यावरील जाहिरातीसाठी ठेकेदाराकडून परवानगी घेण्यात आली की नाही याची माहिती घेण्यात येईल. अनधिकृत आढळल्यास फलक लावणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.- सतीश गव्हाणे, वाहतूक व्यवस्थापक, पीएमपी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.