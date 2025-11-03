पुणे

PMC News : कर्वेनगरमध्ये अनधिकृत फलकांचा विळखा; महापालिकेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष

Illegal Banners Overtake Karve Nagar Bus Stops : कर्वेनगर (प्रभाग ३०) येथील बसथांब्यांच्या शेडवर महापालिकेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून केवळ 'चमकोगिरीसाठी' अनधिकृत फलक लावल्यामुळे परिसर विद्रूप झाला असून, यामुळे महापालिकेच्या महसुलाचेही नुकसान होत आहे.
Illegal Banners Overtake Karve Nagar Bus Stops

Illegal Banners Overtake Karve Nagar Bus Stops

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कर्वेनगर : परिसरातील प्रभाग क्रमांक ३० येथील बसथाब्यांना सध्या अनधिकृत फलकांनी वेढले आहे. महापालिकेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून केवळ चमकोगिरीसाठी लावलेल्या या फलकांमुळे परिसर विद्रूप झाला आहे.

