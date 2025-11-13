Karvenagar Traffic : मजूर अड्ड्यामुळे वाहतुकीला अडथळा, वांजळे पुलाखाली अपघाताची शक्यता; प्रशासनाचे दुर्लक्ष

कर्वेनगर : वारज्यातील स्व. आमदार रमेश वांजळे पुलाखाली व त्याच्या आसपासच्या परिसरात रोज सकाळी कामाच्या शोधात अनेक मजूर थांबतात. त्यामुळे येथे मजूर अड्डा तयार झाला आहे. यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक, महिला व युवक-युवतींचे प्रमाण अधिक आहे. मात्र, पुलाखालील ही गर्दी पूर्णपणे बेकायदा असून त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. .या ठिकाणी महामार्गकडे जाणाऱ्या वाहनांची वर्दळ असते. काही खासगी वाहने व सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या बस येथून वळवून घेतल्या जातात. अशात रस्त्याच्या कडेला व पुलाखाली उभे असलेले शेकडो मजूर, तसेच त्यांना काम देणाऱ्या ठेकेदारांमुळे रस्त्याचा बराचसा भाग व्यापला जातो. यातील काही मजूर वळणावरदेखील उभे असतात. यामुळे रस्ता अरुंद होत असल्याने वाहनचालकांना कमी जागेत वाहने वळवावी लागतात. परिणामी, किरकोळ स्वरूपाचे अपघात होत आहेत. हा पूल शहरातील महत्त्वाचा जोडमार्ग आहे. येथे.Crime News : पोलिस यंत्रणेला आव्हान! पिंपळगावच्या एसबीआय एटीएममधून गॅस कटरने २६ लाख ६० हजारांची चोरी.मजुरांनी कायमस्वरूपी अड्डा केल्याने परिसरात शिस्तीचा अभाव दिसतो. प्रशासनाने यावर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.स्थानिक नागरिक सलीम शेख म्हणाले, दररोज या पुलाखाली व त्याबाजूच्या परिसरात होण्याऱ्या मजुरांच्या गर्दीमुळे रस्त्यावरील वाहतुकीचा वेग मंदावतो. काही वेळा मजुरीवरून रस्त्यावरच वादविवाद होतात. या ठिकाणाहून हाकेच्या अंतरावर वाहतूक विभाग आहे, तरीही अधिकारी दुर्लक्ष करतात.या मजूर नागरिकांना अनेकदा या चौकातून हलविण्यात आले आहे. त्यांची जागाही निश्चित आहे. लवकरच इतर मदत मागवून हे मजूर आरक्षित जागेवर हलविण्यात येतील. तसेच वाहतुकीसाठी रस्ता मोकळा करण्यात येईल.- चांगदेव सजगणे, वरिष्ठ वाहतूक निरीक्षक, वारजे वाहतूक विभाग.अड्डा भरविण्याची कारणेपुलाजवळ मोकळी जागा असल्यामुळे उभे राहणे सोयीचेठेकेदारही येथेच येत असल्याने मजुरांना कामाची संधी मिळतेइतर सुविधा असल्यामुळे गर्दी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.