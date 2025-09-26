पुणे

Warje Encroachment : वारजे-कर्वेनगरमध्ये अतिक्रमणांवर कारवाई; तक्रारींची दखल घेत १३ हजार स्क्वेअर फुटांचे बांधकाम महापालिकेने हटविले

Karvenagar Cleanup : वारजे-कर्वेनगर विभागाने पदपथ, रस्ता आणि साइड मार्जिनमधील १३,४७५ चौ.फूट अनधिकृत बांधकामे पाडून परिसरातील अतिक्रमण निर्मूलनात मोठी कारवाई केली.
कर्वेनगर/वारजे : वारजे-कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालयाकडून हद्दीतील पदपथ, रस्ता, फ्रंट व साइड मार्जिनमध्ये झालेल्या अनधिकृत व्यावसायिक अतिक्रमणांवर कारवाई करत तब्बल १३,४७५ स्के.फूट कच्चे-पक्के बांधकाम पाडले. ही कारवाई समर्थपथ, डीपी रस्ता, गुलाबराव ताठे पथ, आंबेडकर चौक ते वारजे हायवे पूल या परिसरात करण्यात आली.

