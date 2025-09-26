Warje Encroachment : वारजे-कर्वेनगरमध्ये अतिक्रमणांवर कारवाई; तक्रारींची दखल घेत १३ हजार स्क्वेअर फुटांचे बांधकाम महापालिकेने हटविले

कर्वेनगर/वारजे : वारजे-कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालयाकडून हद्दीतील पदपथ, रस्ता, फ्रंट व साइड मार्जिनमध्ये झालेल्या अनधिकृत व्यावसायिक अतिक्रमणांवर कारवाई करत तब्बल १३,४७५ स्के.फूट कच्चे-पक्के बांधकाम पाडले. ही कारवाई समर्थपथ, डीपी रस्ता, गुलाबराव ताठे पथ, आंबेडकर चौक ते वारजे हायवे पूल या परिसरात करण्यात आली..क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत झालेल्या अतिक्रमणांनी परिसराला विविध समस्यांनी ग्रासले होते. त्याचा नाहक त्रास सर्वसामान्यांना सहन करावा लागत होता. या अतिक्रमणाबाबत प्रशासनाकडे अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्याची दखल घेत बांधकाम विकास विभाग आणि अतिक्रमण निर्मूलन विभाग यांनी संयुक्त कारवाई केली. कारवाईदरम्यान महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे पाच जवान, तीन पोलिस कर्मचारी, अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी, आठ साहाय्यक निरीक्षक, बिगारी सेवक तसेच चार ओपन ट्रक आणि एक पिंजरा वाहन अशी यंत्रणा तैनात केली होती. या मोहिमेत पाच हातगाड्या, आठ काउंटर, नऊ फ्रिज, १० पथारी, २७ शेड आणि इतर २१ साहित्य जप्त केले..Pune Crime : अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्यास २० वर्षे सश्रम कारावास.कनिष्ठ अभियंता सागर शिंदे, अतिक्रमण निरीक्षक संजय जाधव, अविनाश धरपाळे, वैभव जाधव, प्रदीप महाले, ज्ञानेश्वर बावधने, दिनेश नवाळे, किरण पाटील, आविष्कार दवणे, आकांक्षा खोडे व प्रथमेश पाटील यांनी ही कारवाई केली. अतिक्रमण विभागाचे उपआयुक्त संदीप खलाटे, परिमंडळ क्र. ३चे अपर आयुक्त अमित काटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली, तर वारजे-कर्वेनगर विभागाचे साहायक आयुक्त सोमनाथ आढाव यांच्या नियंत्रणाखाली पार पडली..घोटावडेच्या उपसरपंचपदी भीमाजी केसवडभुकूम, ता. २५ ः घोटावडे (ता. मुळशी) ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचपदासाठी निवडणूक झाली. त्यामध्ये शिवसेनेचे भीमाजी केसवड यांनी संभाजी गोडांबे यांचा आठ विरुद्ध दोन मतांनी पराभव केला. ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचपदाचा हनुमंत घोगरे यांनी राजीनामा दिला होता. त्यामुळे पद रिक्त झाले होते. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून ग्रामविकास अधिकारी चंद्रकांत देवकांबळे व सरपंच मंगला गोडांबे यांनी काम पाहिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.