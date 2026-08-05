Pune Missing Child: चिमुकली हरवली अन् परिसरात खळबळ! कर्वेनगरमध्ये हरवलेली चिमुकली तासाभरात आईच्या कुशीत, सोशल मीडियाची ताकद..

वारजे : कर्वेनगरमधील दुर्गामाता मंदिराजवळून हरवलेली तीन वर्षांची प्राजू अमोल पवार ही चिमुकली पोलिस, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे तासाभरात सुखरूप सापडली. सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर आणि समन्वयामुळे या शोधमोहिमेला यश आले..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.प्राजुचे आई-वडील सकाळी कामावर गेले असताना दुपारी १२ च्या सुमारास ती घरातून बेपत्ता झाली. ही माहिती मिळताच माजी नगरसेविका रेश्मा संतोष बराटे यांनी कार्यकर्त्यांसह पोलिस चौकी गाठून तक्रार नोंदवली. .तत्काळ मुलीचा फोटो सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यात आला. नागरिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्राजू भुजबळ बंगल्याच्या दिशेने गेल्याचे समजले. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी शोध घेत गोसावी वस्ती परिसरातून तिला ताब्यात घेतले..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक महेश बोळकोटगी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस कर्मचारी आणि स्थानिक नागरिकांनी ही मोहीम राबवली. मुलगी सुरक्षितपणे पालकांच्या स्वाधीन केल्याने परिसरात समाधान व्यक्त होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.