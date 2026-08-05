पुणे

Pune Missing Child: चिमुकली हरवली अन् परिसरात खळबळ! कर्वेनगरमध्ये हरवलेली चिमुकली तासाभरात आईच्या कुशीत, सोशल मीडियाची ताकद..

Missing Girl Found Safe in Karvenagar Within One Hour: सोशल मीडियावरील झपाट्याने व्हायरल झालेल्या फोटोमुळे पोलिस, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांची साखळी तयार; तासाभरात हरवलेली प्राजू सुखरूप आईच्या कुशीत परत
Karvenagar Missing Child Found Safe in One Hour Pune Police and Citizens Successful Search Operation

Karvenagar Missing Child Found Safe in One Hour Pune Police and Citizens Successful Search Operation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वारजे : कर्वेनगरमधील दुर्गामाता मंदिराजवळून हरवलेली तीन वर्षांची प्राजू अमोल पवार ही चिमुकली पोलिस, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे तासाभरात सुखरूप सापडली. सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर आणि समन्वयामुळे या शोधमोहिमेला यश आले.

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