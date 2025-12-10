Pune Ahilyanagar Highway : कासारी फाटा येथे भीषण अपघात; नशेत असलेल्या चालकाने कंटेनर घुसवल्याने महिला ठार; तिघेजण जखमी!

तळेगाव ढमढेरे : पुणे - अहिल्यानगर महामार्गावर कासारी फाटा (ता. शिरूर) येथील चौकात फुले घेऊन पुण्याकडे चाललेल्या पिकअपला पाठीमागून कंटेनरने जोरात धडक दिल्याने झालेल्या विचित्र अपघातात एक महिला ठार झाली असून, तिघेजण जखमी झाले आहेत. यासंदर्भात पिकअप चालक तेजस विलास पंदरकर रा. पिंपळगाव पिसा, ता. श्रीगोंदा) यांनी शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..शिक्रापूर पोलिस व फिर्यादीने दिलेल्या माहितीनुसार मंगळवारी (ता.९) रात्रीच्या सुमारास पिंपळगाव पिसा येथून गुलटेकडी येथील बाजारात शेवंतीची फुले घेऊन जाणाऱ्या पिकअपला (क्रमांक - एम. एच.१२, एस. एक्स. ५२२०) कासारी फाटा येथील चौकात पाठीमागून वेगात येणाऱ्या कंटेनरने (क्रमांक जी. जे.०३, सी. यु.३९००) जोरात धडक देऊन पुढे पुणे बाजूकडून येणाऱ्या किया चार चाकी गाडीस (क्रमांक - एम. एच.१४, जे. आर. ००७०) कंटेनरने धडक दिली. .Pune News: Sahyadri Hospital Todfod, पोलिसांची महत्वाची माहिती | Hadapsar News | Sakal News.यावेळी रस्ता क्रॉस करण्यासाठी दुसऱ्या बाजूला उभा असलेल्या महिलेला कंटेनरने धडक देऊन पुढे चहाच्या टपरीजवळ थांबलेल्या दोन दुचाकींना (क्रमांक - एम. एच.१२, एक्स. एफ. ४५३५ व एम. एच. १२, डब्ल्यू. एफ. ५०५७) धडक देऊन कंटेनर चहाचे टपरीत घुसून विचित्र अपघात झाला. कंटेनरच्या या विचित्र अपघातात फुलाने भरलेला पिकअप रस्त्यावर एका बाजूने उलटा झाला, तर चार चाकी किया गाडीचे व दुचाकींचे मोठे नुकसान झाले आहे..कंटेनरने दिलेल्या धडकेत रस्ता क्रॉस करण्यासाठी थांबलेल्या चंद्रकला संदीप मुळे (वय ६५, राहणार केज, जि. बीड) या ज्येष्ठ महिला गंभीर जखमी झाल्या. त्यांना शिक्रापूर येथील खाजगी दवाखान्यात उपचारासाठी नेले असता डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. त्यांचा जागेवरच मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाले. तसेच अपघातग्रस्त किया गाडीतील जयवंत रानुजी भाकरे, विजया जयवंत भाकरे व रामदास देवराम भाकरे हे एकाच कुटुंबातील तिघेजण जखमी झाले आहेत. जखमींना शिक्रापूर येथील खाजगी दवाखान्यात उपचारासाठी नेले आहे..Kolhapur Accident : कोल्हापुरात भीषण अपघातात दोन ठार; मुलाच्या शिक्षणासाठी चौकशी करण्यास गेलेल्या बापाचा मृत्यू जिवाला चटका लावणारा....दरम्यान, कंटेनर चालक सरफराज बशीरभाई नरसलीया (वय ३८, रा. भगवतीबरा, राजकोट, गुजरात) याने रात्रीच्या वेळी नशेत हायगईने कंटेनर चालवण्याने विचित्र अपघात झाला असून, यामध्ये एक ज्येष्ठ महिलेला जीव गमवावा लागला आहे, तर तिघे गंभीर जखमी झाले आहेत. या विचित्र अपघातातील कंटेनर चालकावर शिक्रापूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास शिक्रापूर पोलीस करीत आहेत. .दरम्यान, कासारी फाटा चौकात रहदारी मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, इशारा दिवे नसल्याने तसेच येथील गतिरोधक खचल्याने अनेक वेळा अहिल्यानगर कडून पुण्याकडे वेगात येणारी वाहने चौकात अडकतात, त्यामुळे अनेकवेळा अपघात झाले आहेत. येथील चौकात कायम पोलीस कर्मचारी नियुक्त करावा तसेच गतिरोधकाची उंची वाढवावी व इशारा दिवे बसवावेत अशी मागणी प्रवासी व ग्रामस्थांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.