Pune Ahilyanagar Highway : कासारी फाटा येथे भीषण अपघात; नशेत असलेल्या चालकाने कंटेनर घुसवल्याने महिला ठार; तिघेजण जखमी!

Kasari Phata Accident : कासारी फाटा येथे कंटेनरने दिलेल्या धडकेत ज्येष्ठ महिलेचा मृत्यू झाला. चौकातील इशारा दिवे व गतिरोधक नसल्याने येथे वारंवार अपघात होत असल्याची स्थानिकांची तक्रार आहे.
तळेगाव ढमढेरे : पुणे - अहिल्यानगर महामार्गावर कासारी फाटा (ता. शिरूर) येथील चौकात फुले घेऊन पुण्याकडे चाललेल्या पिकअपला पाठीमागून कंटेनरने जोरात धडक दिल्याने झालेल्या विचित्र अपघातात एक महिला ठार झाली असून, तिघेजण जखमी झाले आहेत. यासंदर्भात पिकअप चालक तेजस विलास पंदरकर रा. पिंपळगाव पिसा, ता. श्रीगोंदा) यांनी शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

