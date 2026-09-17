Kasari Power Protest: गणेशोत्सवात अखंडित विजेसाठी कासारी ग्रामस्थांचे महावितरणला साकडे; पोतराज आंदोलनाचा इशारा

तळेगाव ढमढेरे : कासारी (ता. शिरूर) येथे ऐन गणेशोत्सव काळात रात्रीच्या वेळी वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने त्रस्त झालेल्या ग्रामस्थांनी आज गुरुवारी तळेगाव ढमढेरे येथील महावितरण कार्यालयात अखंडित वीज मिळण्यासाठी अधिकाऱ्यांसमोर साकडे घातले आहे. यावेळी अखंडित वीज मिळण्यासाठी ग्रामस्थांच्या स्वाक्षरींचे निवेदन कनिष्ठ अभियंता श्रीकांत ताटीकोंडा यांच्याकडे दिले आहे. .गणेशोत्सव व आगामी काळात कासारी गावात रात्रीच्या वेळी अखंडित वीजपुरवठा करावा अशी प्रमुख मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. तांत्रिक कारणास्तव वीजपुरवठा खंडित होणार असेल तर तात्काळ महावितरणने ग्रामस्थांना कळवावे. तांत्रिक काम पूर्ण झाल्यानंतर तात्काळ पुन्हा वीजपुरवठा सुरळीत करावा अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे..निवेदनातील मागण्याप्रमाणे तातडीने वीजपुरवठा सुरळीत करावा अन्यत: तळेगाव ढमढेरे येथील महावितरणच्या कार्यालयासमोर लोकशाही मार्गाने "पोतराज आंदोलन" करण्याचा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे. गणेशोत्सव काळात अखंडित वीजपुरवठा महावितरण ने करावा अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे..यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते नवनाथ भुजबळ, संतोष काकडे, प्रशांत सातपुते, हनुमंत नरके, मयूर सूर्यवंशी, अक्षय नेवसे, बापू काळकुटे, चक्रधर भुजबळ, किरण भुजबळ, सचिन गोरे, सुधीर फूलसुंदर, केरूभाऊ गायकवाड, सोमेश्वर टिळेकर, यशवंत फुलावरे, शंतनू फुलावरे, सागर माने आदी ग्रामस्थ उपस्थित होते..कासारी ग्रामस्थांचे विजेच्या संदर्भात निवेदन मिळाले असून, निवेदनाची त्वरित दखल घेतली जाईल. सिंगल फेज रात्रीच्या वेळी वीजपुरवठा करण्यासाठी तातडीने वरिष्ठांकडे प्रस्ताव देण्यात येईल. श्रीकांत ताटीकोंडा, कनिष्ठ अभियंता, तळेगाव ढमढेरे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.