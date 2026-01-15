पुणे

Pune Duplicate Voting : "दुबार मतदानाला आलात तर रडूस्तर चोप देऊ"; कासारीत फ्लेक्सबाजीने खळबळ!

Kasari Village Flex : दरम्यान, दुबार मतदार यादीचे नावासहित फ्लेक्स लागल्याने गावातील मतदारांची नाहक बदनामी केली जात असून, प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेऊन खोडसाळपणा करणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करावी अशी मागणी येथील सामाजिक कार्यकर्ते संतोष काकडे यांनी केली आहे.
नागनाथ शिंगाडे
तळेगाव ढमढेरे : "ग्रामस्थांनो दुबार मतदान करायला वाघोली मध्ये जाऊ नका...." दुबार मतदान करायला गेल्यास रडूस्तर चोप देऊन पोलीस स्टेशनला पाठविण्यात येईल..." पुणे महानगरपालिका निवडणूक २०२६.

