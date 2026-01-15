Pune Duplicate Voting : "दुबार मतदानाला आलात तर रडूस्तर चोप देऊ"; कासारीत फ्लेक्सबाजीने खळबळ!

तळेगाव ढमढेरे : "ग्रामस्थांनो दुबार मतदान करायला वाघोली मध्ये जाऊ नका...." दुबार मतदान करायला गेल्यास रडूस्तर चोप देऊन पोलीस स्टेशनला पाठविण्यात येईल..." पुणे महानगरपालिका निवडणूक २०२६..वरील प्रमाणे मजकूर लिहिलेले फ्लेक्स कासारी गावात मध्यभागी चौकात लागले असून, वाघोली येथील मतदार यादीत कासारी येथील ७ मतदारांची नावे सदर फ्लेक्सवर छापलेली आहेत. हे फ्लेक्स बुधवारी रात्री अज्ञात व्यक्तींनी लावले असून, गुरुवारी पहाटे ग्रामस्थांनी हे फ्लेक्स पाहून आश्चर्य व नाराजी व्यक्त केली आहे..Maharashtra Municipal Corporation Election 2026 Voting LIVE Updates : नाशिकमध्ये दुपारी दीडपर्यंत २३.३७ टक्के मतदान.विशेषतः फ्लेक्सवर दुबार मतदार यादीत नावे असलेल्या ७ जणांचा वाघोलीशी व पुणे महानगरपालिकेशी कसलाही संबंध नाही, हे सर्व सामान्य शेतकरी कुटुंबातील मतदार कासारी गावातील आहेत. वाघोली गावाशी कसलाही संबंध नाही, तरी पण त्यांची नावे वाघोली येथील मतदार यादीत कशी आली असा प्रश्न ग्रामस्थांना पडला आहे.."ज्यांची फ्लेक्सवरील मतदार यादीत नावे आहेत त्यांच्याशी संपर्क साधला असता, ही नावे मतदार यादीत कशी आली. प्रशासनाने केलेली किंवा कोणीतरी खोडसाळपणे केलेली ही महाचूक असून त्याबद्दल सर्वांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे..दरम्यान, दुबार मतदार यादीचे नावासहित फ्लेक्स लागल्याने गावातील मतदारांची नाहक बदनामी केली जात असून, प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेऊन खोडसाळपणा करणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करावी अशी मागणी येथील सामाजिक कार्यकर्ते संतोष काकडे यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.